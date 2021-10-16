Володимир-Волинська Єпархія УПЦ МП скасувала щорічний хресний хід





Таке рішення керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ московського патріархату – митрополита Володимира опублікували на



Зазначають, що хресний хід перенесли через неможливість гарантувати безпеку людям в зв’язку з війною Росії проти України.



“Традиційний міжнародний Хресний хід волинською землею до Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері, в зв‘язку з війною Російської Федерації проти Української Держави та неможливістю гарантування безпеки багатолюдного заходу, переноситься на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щорічний хресний хід з Волинської області до Почаєва, який проходить вкінці липня переносять через війну росії проти України.Таке рішення керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ московського патріархату – митрополита Володимира опублікували на сторінці релігійної установи.Зазначають, що хресний хід перенесли через неможливість гарантувати безпеку людям в зв’язку з війною Росії проти України.“Традиційний міжнародний Хресний хід волинською землею до Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері, в зв‘язку з війною Російської Федерації проти Української Держави та неможливістю гарантування безпеки багатолюдного заходу, переноситься на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.

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