Володимир-Волинська Єпархія УПЦ МП скасувала щорічний хресний хід

Володимир-Волинська Єпархія УПЦ МП скасувала щорічний хресний хід
Щорічний хресний хід з Волинської області до Почаєва, який проходить вкінці липня переносять через війну росії проти України.

Таке рішення керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ московського патріархату – митрополита Володимира опублікували на сторінці релігійної установи.

Зазначають, що хресний хід перенесли через неможливість гарантувати безпеку людям в зв’язку з війною Росії проти України.

“Традиційний міжнародний Хресний хід волинською землею до Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері, в зв‘язку з війною Російської Федерації проти Української Держави та неможливістю гарантування безпеки багатолюдного заходу, переноситься на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.


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Теги: МП, хресний хід
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