Володимир-Волинська Єпархія УПЦ МП скасувала щорічний хресний хід
Сьогодні, 14:00
Щорічний хресний хід з Волинської області до Почаєва, який проходить вкінці липня переносять через війну росії проти України.
Таке рішення керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ московського патріархату – митрополита Володимира опублікували на сторінці релігійної установи.
Зазначають, що хресний хід перенесли через неможливість гарантувати безпеку людям в зв’язку з війною Росії проти України.
“Традиційний міжнародний Хресний хід волинською землею до Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері, в зв‘язку з війною Російської Федерації проти Української Держави та неможливістю гарантування безпеки багатолюдного заходу, переноситься на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.
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Таке рішення керуючого Володимир-Волинською єпархією УПЦ московського патріархату – митрополита Володимира опублікували на сторінці релігійної установи.
Зазначають, що хресний хід перенесли через неможливість гарантувати безпеку людям в зв’язку з війною Росії проти України.
“Традиційний міжнародний Хресний хід волинською землею до Успенської Почаївської Лаври на свято Почаївської ікони Божої Матері, в зв‘язку з війною Російської Федерації проти Української Держави та неможливістю гарантування безпеки багатолюдного заходу, переноситься на невизначений термін”, – йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
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