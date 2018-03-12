Польща спростила отримання «карти поляка» для українців





Про це йдеться у заяві на сайті польського Кабміну, пише



Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання "карти поляка" можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни.



"Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання "карти поляка", незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - наголошується в повідомленні.



Заяви можуть подати як ті, хто вже мав "карту поляка", так і ті, хто подає заявку вперше. Документи можна отримати там, де подано заяви, без необхідності виїжджати до України.



Зазначені положення поширюватимуться і на громадян Білорусі та Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Польщі затвердив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо спрощення правил отримання "карти поляка" для громадян України, які отримали притулок після російського вторгнення.Про це йдеться у заяві на сайті польського Кабміну, пише "Європейська правда" Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 29 липня, документ на отримання "карти поляка" можна буде подати в будь-якому управлінні одного з 16 воєводств відповідно до місця перебування у Польщі, а не, як у попередніх правилах, – лише у польських консульствах за межами країни."Завдяки цьому буде виконано встановлений законом обов'язок щодо надання правомочним особам можливості подати заяву на отримання "карти поляка", незважаючи на призупинення діяльності більшості консульств Республіки Польща в Україні через агресію Російської Федерації проти цієї країни", - наголошується в повідомленні.Заяви можуть подати як ті, хто вже мав "карту поляка", так і ті, хто подає заявку вперше. Документи можна отримати там, де подано заяви, без необхідності виїжджати до України.Зазначені положення поширюватимуться і на громадян Білорусі та Росії.

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