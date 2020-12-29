Двічі судимого лучанина знову відправили за ґрати на 6 років за крадіжки

Двічі судимого лучанина знову відправили за ґрати на 6 років за крадіжки
За крадіжки волинянин знову втрапив за ґрати на 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі Волинської прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької
окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя обласного центру
Волині винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Доведено, що двічі судимий до цього, в тому числі за крадіжки,
чоловік, у квітні 2022 року вчинив у Луцьку два таких злочини, завдавши власникам помешкань, із яких викрадав побутову техніку, матеріальної шкоди на понад 20 тисяч гривень.

Наступних шість років він відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: Лучанин, прокуратура, позбавлення волі, крадіжки
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