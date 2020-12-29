Двічі судимого лучанина знову відправили за ґрати на 6 років за крадіжки

За крадіжки волинянин знову втрапив за ґрати на 6 років позбавлення волі.Про це повідомили в пресслужбі Волинської прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцькоїокружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя обласного центруВолині винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.Доведено, що двічі судимий до цього, в тому числі за крадіжки,чоловік, у квітні 2022 року вчинив у Луцьку два таких злочини, завдавши власникам помешкань, із яких викрадав побутову техніку, матеріальної шкоди на понад 20 тисяч гривень.Наступних шість років він відбуватиме покарання за ґратами.