Двічі судимого лучанина знову відправили за ґрати на 6 років за крадіжки
Сьогодні, 13:12
За крадіжки волинянин знову втрапив за ґрати на 6 років позбавлення волі.
Про це повідомили в пресслужбі Волинської прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької
окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя обласного центру
Волині винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.
Доведено, що двічі судимий до цього, в тому числі за крадіжки,
чоловік, у квітні 2022 року вчинив у Луцьку два таких злочини, завдавши власникам помешкань, із яких викрадав побутову техніку, матеріальної шкоди на понад 20 тисяч гривень.
Наступних шість років він відбуватиме покарання за ґратами.
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Про це повідомили в пресслужбі Волинської прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької
окружної прокуратури суд визнав 37-річного жителя обласного центру
Волині винуватим у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.
Доведено, що двічі судимий до цього, в тому числі за крадіжки,
чоловік, у квітні 2022 року вчинив у Луцьку два таких злочини, завдавши власникам помешкань, із яких викрадав побутову техніку, матеріальної шкоди на понад 20 тисяч гривень.
Наступних шість років він відбуватиме покарання за ґратами.
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