Лучан запрошують на відкриття міського городу

У Луцьку з'явиться міський город «Сади зростання». У день відкриття, 23 липня, усі охочі матимуть змогу доєднатися до висадки рослин.Про це виданню повідомила голова Громадської організації «Нуль відходів Луцьк»«Разом ми робимо місце, де можна навчатися, відпочивати і досліджувати всім охочим лучанам та гостям міста.Город буде влаштований за принципами пермакультури, і ми будемо застосовувати циркулярні рішення», – йдеться в анонсі.Ті, хто хочуть висаджувати городину, але не мають відповідного місця, – зможуть втілити бажане вже у суботу. Окрім того, у день відкриття на території працюватиме компостер, тож організатори закликають взяти із собою органічні відходи.