Лучан запрошують на відкриття міського городу
Сьогодні, 12:40
У Луцьку з'явиться міський город «Сади зростання». У день відкриття, 23 липня, усі охочі матимуть змогу доєднатися до висадки рослин.
Про це виданню повідомила голова Громадської організації «Нуль відходів Луцьк» Катерина Демидюк.
«Разом ми робимо місце, де можна навчатися, відпочивати і досліджувати всім охочим лучанам та гостям міста.
Город буде влаштований за принципами пермакультури, і ми будемо застосовувати циркулярні рішення», – йдеться в анонсі.
Ті, хто хочуть висаджувати городину, але не мають відповідного місця, – зможуть втілити бажане вже у суботу. Окрім того, у день відкриття на території працюватиме компостер, тож організатори закликають взяти із собою органічні відходи.
Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 75 (головний корпус ЛНТУ)
Початок об 11 годині
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Про це виданню повідомила голова Громадської організації «Нуль відходів Луцьк» Катерина Демидюк.
«Разом ми робимо місце, де можна навчатися, відпочивати і досліджувати всім охочим лучанам та гостям міста.
Город буде влаштований за принципами пермакультури, і ми будемо застосовувати циркулярні рішення», – йдеться в анонсі.
Ті, хто хочуть висаджувати городину, але не мають відповідного місця, – зможуть втілити бажане вже у суботу. Окрім того, у день відкриття на території працюватиме компостер, тож організатори закликають взяти із собою органічні відходи.
Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська, 75 (головний корпус ЛНТУ)
Початок об 11 годині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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