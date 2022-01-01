Біля Теремнівських ставків грабіжник викрав у жінки сумку з грошима

Біля Теремнівських ставків грабіжник викрав у жінки сумку з грошима
Учора, 19 липня, в обідню пору на вулиці Теремнівській у Луцьку грабіжник викрав сумку з грошима. Зловмисника затримали, викрадене вилучили.

Про це розповідають у пресслужбі поліції Волині.

37-річний лучанин скоїв злочин неподалік Теремнівських ставків.

Зловмисник відкрито заволодів сумкою 39-річної жительки обласного центру. У сумці, окрім гаманця із грошима, були кредитні картки та косметика потерпілої.

Затримати правопорушника допомогли небайдужі громадяни. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному злочині.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо: грабіж, вчинений в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. За вчинення злочину передбачено покарання – позбавлення волі від 7 до 10 років.

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Теги: Теремнівські ставки, грабіжник
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