Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО

Учора, 19 липня, в пункті пропуску «Ягодин» під час огляду рейсового автобуса сполученням «Познань-Київ», який слідував на виїзд з України, прикордонний наряд виявив наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Згортки з сіро-зеленою речовиною рослинного походження були ретельно запаковані та знаходилися на полиці для речей. Знахідку прикордонникам допоміг виявити службовий собака.Як з`ясували правоохоронці, наркотики належали одному із пасажирів автобуса - 17-річному мешканцю Рівненщини. Хлопець мав намір незаконно перевезти їх через кордон.Недозволене прикордонний наряд знайшов і у водія вантажного автомобіля «Мерседес». Чоловік, їдучи за кордон, узяв із собою таблетки «1,2,3».Зазначений препарат містить у своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю. Рецепту на переміщуваний лікарський засіб громадянин не мав.Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.