Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО

Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО
Учора, 19 липня, в пункті пропуску «Ягодин» під час огляду рейсового автобуса сполученням «Познань-Київ», який слідував на виїзд з України, прикордонний наряд виявив наркотичні речовини.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Згортки з сіро-зеленою речовиною рослинного походження були ретельно запаковані та знаходилися на полиці для речей. Знахідку прикордонникам допоміг виявити службовий собака.

Як з`ясували правоохоронці, наркотики належали одному із пасажирів автобуса - 17-річному мешканцю Рівненщини. Хлопець мав намір незаконно перевезти їх через кордон.

Недозволене прикордонний наряд знайшов і у водія вантажного автомобіля «Мерседес». Чоловік, їдучи за кордон, узяв із собою таблетки «1,2,3».

Зазначений препарат містить у своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю. Рецепту на переміщуваний лікарський засіб громадянин не мав.

Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО

Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.
Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО
Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО
Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО


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Теги: Ягодин, прикордонники, наркотики
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