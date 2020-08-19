Через «Ягодин» 17-річний житель Рівненщини намагався перевезти наркотики. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Учора, 19 липня, в пункті пропуску «Ягодин» під час огляду рейсового автобуса сполученням «Познань-Київ», який слідував на виїзд з України, прикордонний наряд виявив наркотичні речовини.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Згортки з сіро-зеленою речовиною рослинного походження були ретельно запаковані та знаходилися на полиці для речей. Знахідку прикордонникам допоміг виявити службовий собака.
Як з`ясували правоохоронці, наркотики належали одному із пасажирів автобуса - 17-річному мешканцю Рівненщини. Хлопець мав намір незаконно перевезти їх через кордон.
Недозволене прикордонний наряд знайшов і у водія вантажного автомобіля «Мерседес». Чоловік, їдучи за кордон, узяв із собою таблетки «1,2,3».
Зазначений препарат містить у своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю. Рецепту на переміщуваний лікарський засіб громадянин не мав.
Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Згортки з сіро-зеленою речовиною рослинного походження були ретельно запаковані та знаходилися на полиці для речей. Знахідку прикордонникам допоміг виявити службовий собака.
Як з`ясували правоохоронці, наркотики належали одному із пасажирів автобуса - 17-річному мешканцю Рівненщини. Хлопець мав намір незаконно перевезти їх через кордон.
Недозволене прикордонний наряд знайшов і у водія вантажного автомобіля «Мерседес». Чоловік, їдучи за кордон, узяв із собою таблетки «1,2,3».
Зазначений препарат містить у своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю. Рецепту на переміщуваний лікарський засіб громадянин не мав.
Про обидві знахідки прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.
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