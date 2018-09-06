Волинянину, який ухилився від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру

Волинянину, який ухилився від військової служби під час мобілізації, оголосили підозру
Волинянину повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної
44-річному жителю села Галузія повідомлено про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

За даними слідства, військовозобов’язаний чоловік за результатами медичного огляду, проведеного військово-лікарською комісією, був визнаний придатним до військової служби та отримав повістку про необхідність прибуття для відправки у військо.

У визначений день, 25 червня 2022 року, попри те, що підстав для відстрочки чи звільнення від призову волинянин не мав та був ознайомлений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову, він не з`явився на пункт збору для відправки для проходження служби.

Триває досудове розслідування.

Довідково: за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації санкцією ст. 336 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Теги: Волинянин, призов, підозра
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