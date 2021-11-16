На Волині перевірятимуть пасажирський транспорт

На Волині перевірятимуть пасажирський транспорт
Укртрансбезпека разом з патрульною поліцією здійснюватимуть профілактичні заходи, спрямовані на посилення контролю за безпекою дорожнього руху під час надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення дотримання законності водіями та перевізниками в цій сфері, зниження рівня аварійності тощо.

Про це виданню повідомили в управління Укртрансбезпеки у Волинській області.

Відомо, що з 25 липня до 25 серпня триватиме практичний етап цих заходів. Під час нього мобільні групи із поліцейських та працівників відділів безпеки дорожнього руху здійснюватимуть контроль за дотриманням водіями і перевізниками вимог правил дорожнього руху, перевезення пасажирів, а також виявлятимуть факти керування водіями транспортних засобів, що надають послуги з перевезення пасажирів, у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Окрім того, перевірятимуть наявність дозвільних документів на право перевезення пасажирів, ліцензій, а також державної реєстрації як суб’єкта господарювання.

Перевірятимуть також технічний стан таких транспортних засобів, проходження обов’язкового технічного контролю та їхнє зберігання за місцем стоянки; проходження щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв та передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів.

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Теги: перевірка, транспорт
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Коментарі 2
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Вже ті недобитки всіх задрали
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ще таксистів ! таксистів обов’язково
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