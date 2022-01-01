Росія зранку обстріляла Харків: три людини загинули, серед них – 13-річний хлопчик
Сьогодні, 11:15
Російські війська зранку, 20 липня, обстріляли Салтівський район Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.
Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія вночі, 20 липня, обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" приватні будинки Нікополя: випустили понад 30 реактивних снарядів.
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення.
Дані обласного Центру екстреної медичної допомоги оновлюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Росія вночі, 20 липня, обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" приватні будинки Нікополя: випустили понад 30 реактивних снарядів.
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Коментарі 1
Нелюди, нехай Господь всіх народжених і ще ненароджених кацапів покарає і знищить.
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