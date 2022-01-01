Росіяни вдарили «градами» по приватних будинках у Нікополі
Сьогодні, 09:55
Росія вночі, 20 липня, обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" приватні будинки Нікополя: випустили понад 30 реактивних снарядів.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.
Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів».
Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з «Градів» житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів.
Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з «Градів».
Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені. Рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки", - йдеться в повідомленні.
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