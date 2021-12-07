Меморіальний музей В'ячеслава Липинського на Волині відновив роботу
Сьогодні, 10:30
Меморіальний музей В'ячеслава Липинського у Затурцях на Волині з 20 липня знову приймає відвідувачів.
Про це розповіла Суспільному директорка закладу Віра Чупко.
З 24 лютого музей не працював у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Понад тисячу експонатів вивезли у сховище на зберігання, поки їх не повертають", – каже директорка.
25 лютого на платформі Prozzoro мав відбутися тендер на розробку науково-проєктної документації на реконструкцію музею. Очікувана вартість робіт – 500 тисяч гривень. Тендер не відбувся.
"В нас не стало краще, ми просто відкриваємося, бо люди хочуть відвідувати музей. Будемо показувати екскурсії на тому, що в нас є", – каже Віра Чопко.
З її слів, вартість вхідних квитків залишилась такою ж, як була до початку воєнного стану.
Довідково: Сімейний маєток Липинських, був збудований у період з 1927 по 1931 роки. Земельна ділянка навколо будинку – 710 га. На території садиби є господарський двір, парк, фруктовий сад та город.
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Про це розповіла Суспільному директорка закладу Віра Чупко.
З 24 лютого музей не працював у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Понад тисячу експонатів вивезли у сховище на зберігання, поки їх не повертають", – каже директорка.
25 лютого на платформі Prozzoro мав відбутися тендер на розробку науково-проєктної документації на реконструкцію музею. Очікувана вартість робіт – 500 тисяч гривень. Тендер не відбувся.
"В нас не стало краще, ми просто відкриваємося, бо люди хочуть відвідувати музей. Будемо показувати екскурсії на тому, що в нас є", – каже Віра Чопко.
З її слів, вартість вхідних квитків залишилась такою ж, як була до початку воєнного стану.
Довідково: Сімейний маєток Липинських, був збудований у період з 1927 по 1931 роки. Земельна ділянка навколо будинку – 710 га. На території садиби є господарський двір, парк, фруктовий сад та город.
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