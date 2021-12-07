Меморіальний музей В'ячеслава Липинського на Волині відновив роботу

Меморіальний музей В'ячеслава Липинського на Волині відновив роботу
Меморіальний музей В'ячеслава Липинського у Затурцях на Волині з 20 липня знову приймає відвідувачів.

Про це розповіла Суспільному директорка закладу Віра Чупко.

З 24 лютого музей не працював у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. "Понад тисячу експонатів вивезли у сховище на зберігання, поки їх не повертають", – каже директорка.

25 лютого на платформі Prozzoro мав відбутися тендер на розробку науково-проєктної документації на реконструкцію музею. Очікувана вартість робіт – 500 тисяч гривень. Тендер не відбувся.

"В нас не стало краще, ми просто відкриваємося, бо люди хочуть відвідувати музей. Будемо показувати екскурсії на тому, що в нас є", – каже Віра Чопко.

З її слів, вартість вхідних квитків залишилась такою ж, як була до початку воєнного стану.

Довідково: Сімейний маєток Липинських, був збудований у період з 1927 по 1931 роки. Земельна ділянка навколо будинку – 710 га. На території садиби є господарський двір, парк, фруктовий сад та город.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, музей, Липинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ вже знищили 38 750 російських військових
Сьогодні, 10:33
Меморіальний музей В'ячеслава Липинського на Волині відновив роботу
Сьогодні, 10:30
Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко, – Білий дім
Сьогодні, 10:10
Росіяни вдарили «градами» по приватних будинках у Нікополі
Сьогодні, 09:55
Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову, – WSJ
Сьогодні, 09:26
Схожі новини
На Волині руйнується музей В’ячеслава Липинського На Волині руйнується музей В’ячеслава Липинського
07 грудень, 2021, 17:45
Музею на Волині передали збитий безпілотник та уламки ворожої ракети Музею на Волині передали збитий безпілотник та уламки ворожої ракети
06 липень, 08:48
У луцькому музеї оцифровують рушники. ВІДЕО У луцькому музеї оцифровують рушники. ВІДЕО
04 червень, 00:15
Волинянка створила музей приданого нареченої. ВІДЕО Волинянка створила музей приданого нареченої. ВІДЕО
21 травень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ вже знищили 38 750 російських військових
Сьогодні, 10:33
 0
Меморіальний музей В'ячеслава Липинського на Волині відновив роботу
Сьогодні, 10:30
 0
Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко, – Білий дім
Сьогодні, 10:10
 0
Росіяни вдарили «градами» по приватних будинках у Нікополі
Сьогодні, 09:55
 0
Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову, – WSJ
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8