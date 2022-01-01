ЗСУ вже знищили 38 750 російських військових
Сьогодні, 10:33
Росія у загарбницькій війні вже втратила 38 750 військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 700 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
артилерійських систем – 856 (+5) од,
РСЗВ – 250 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
спеціальної техніки – 70 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 700 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,
артилерійських систем – 856 (+5) од,
РСЗВ – 250 (+2) од,
засобів ППО – 113 (+0) од,
літаків – 221 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),
крилатих ракет – 167 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,
спеціальної техніки – 70 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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