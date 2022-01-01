ЗСУ вже знищили 38 750 російських військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:



особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 700 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,

артилерійських систем – 856 (+5) од,

РСЗВ – 250 (+2) од,

засобів ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),

крилатих ракет – 167 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,

спеціальної техніки – 70 (+0) од.



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у загарбницькій війні вже втратила 38 750 військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 700 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од,артилерійських систем – 856 (+5) од,РСЗВ – 250 (+2) од,засобів ППО – 113 (+0) од,літаків – 221 (+1) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10),крилатих ракет – 167 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од,спеціальної техніки – 70 (+0) од.Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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