Після ДТП на Волині одну з автівок відкинуло на велосипедиста: він загинув

У Ковелі внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження. Автопригода трапилася учора ввечері, 19 липня, на вулиці Винниченка.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.58-річний киянин, керуючи автомобілем Fiat Doblo, не надав переваги у русі та зіткнувся з легковиком Chevrolet Equinox, за кермом якого перебував 38-річний житель Луцька.Внаслідок зіткнення транспортні засоби відкинуло на праве узбіччя, де вони збили велосипедиста, 66-річного місцевого жителя.Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці. Водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Одного з них госпіталізували.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.Слідство триває.