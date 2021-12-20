Після ДТП на Волині одну з автівок відкинуло на велосипедиста: він загинув

Після ДТП на Волині одну з автівок відкинуло на велосипедиста: він загинув
У Ковелі внаслідок ДТП одна людина загинула, двоє отримали тілесні ушкодження. Автопригода трапилася учора ввечері, 19 липня, на вулиці Винниченка.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

58-річний киянин, керуючи автомобілем Fiat Doblo, не надав переваги у русі та зіткнувся з легковиком Chevrolet Equinox, за кермом якого перебував 38-річний житель Луцька.

Внаслідок зіткнення транспортні засоби відкинуло на праве узбіччя, де вони збили велосипедиста, 66-річного місцевого жителя.

Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці. Водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження. Одного з них госпіталізували.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження, за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Слідство триває.

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Теги: Ковель, ДТП, смерть
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