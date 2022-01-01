СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту
Сьогодні, 11:50
Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію, в ході якої знешкодила та затримано чотирьох ворожих агентів.
Прто це повідомляють у пресслужбі відомства.
Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.
Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.
Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.
Для комунікації з російськими «кураторами» агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали.
У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.
Затриманим повідомили про підозру.
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Прто це повідомляють у пресслужбі відомства.
Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.
Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.
Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.
Для комунікації з російськими «кураторами» агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали.
У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.
Затриманим повідомили про підозру.
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