СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту

СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту
Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію, в ході якої знешкодила та затримано чотирьох ворожих агентів.

Прто це повідомляють у пресслужбі відомства.

Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.

Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з російськими «кураторами» агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали.

У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.

Затриманим повідомили про підозру.

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Теги: СБУ, коригувальники вогню, Бахмут
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