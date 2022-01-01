СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту

Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію, в ході якої знешкодила та затримано чотирьох ворожих агентів.Прто це повідомляють у пресслужбі відомства.Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні.Також агенти намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.Для комунікації з російськими «кураторами» агенти використовували спеціально створені Телеграм-канали.У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74.Затриманим повідомили про підозру.