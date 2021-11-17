На Волині розшукують безхатька, якого підозрюють у злочині

На Волині розшукують безхатька, якого підозрюють у злочині
Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області встановлює місцезнаходження Стояна Сергія Івановича, 21 липня 1987 року народження, без постійного місця проживання.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції.

Розшукуваний скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України та переховується від органів досудового слідства.

Його прикмети: на вигляд близько 40 років, ріст 175-180 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне.

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про особу чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445, 0685039210 або 102.

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Теги: розшук, злочинець
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