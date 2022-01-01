На Волині водій спричинив ДТП і втік

На Волині водій спричинив ДТП і втік
Вчора, 19 липня, у Ковелі Mersedes в'їхав у припарковану автівку і втік.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Заявниця розповіла, що припаркувала свій автомобіль марки Opel Astra і пішла у справах. Згодом небайдужі громадяни повідомили їй, що водій вантажівки марки Mersedes здійснив наїзд на її
транспортний засіб та вказали номерний знак автомобіля, який вчинив ДТП та поїхав з місця події.

Незабаром винуватця дорожньо-транспортної події патрульні відшукали та разом з ним оглянули вантажівку на якій були подряпини та залишки фарби, яка співпадала з кольором пошкодженого авто.

Керманич вантажівки пройшов тест на огляд алкогольного сп’яніння, який виявився негативним.
На Волині водій спричинив ДТП і втік

На винуватця патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, а саме за ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

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Теги: ДТП, Ковель
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