На Волині водій спричинив ДТП і втік

Вчора, 19 липня, у Ковелі Mersedes в'їхав у припарковану автівку і втік.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Заявниця розповіла, що припаркувала свій автомобіль марки Opel Astra і пішла у справах. Згодом небайдужі громадяни повідомили їй, що водій вантажівки марки Mersedes здійснив наїзд на їїтранспортний засіб та вказали номерний знак автомобіля, який вчинив ДТП та поїхав з місця події.Незабаром винуватця дорожньо-транспортної події патрульні відшукали та разом з ним оглянули вантажівку на якій були подряпини та залишки фарби, яка співпадала з кольором пошкодженого авто.Керманич вантажівки пройшов тест на огляд алкогольного сп’яніння, який виявився негативним.На винуватця патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, а саме за ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.