В Україні дозволили робити другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 пенсіонерам

В Україні дозволили робити другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 пенсіонерам
В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Про це повідомляють у МОЗ.

Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.

Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Другий бустер можуть отримати:

▪️ люди віком понад 60 років
▪️ люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
▪️ люди з інвалідністю
▪️ люди з імуносупресією
▪️ люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)
▪️ люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями

Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

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Теги: бустерна доза вакцини, пенсіонери
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