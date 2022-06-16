В Україні дозволили робити другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 пенсіонерам
Сьогодні, 14:16
В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.
Про це повідомляють у МОЗ.
Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.
Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.
Другий бустер можуть отримати:
▪️ люди віком понад 60 років
▪️ люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
▪️ люди з інвалідністю
▪️ люди з імуносупресією
▪️ люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)
▪️ люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями
Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.
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Про це повідомляють у МОЗ.
Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.
Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.
Другий бустер можуть отримати:
▪️ люди віком понад 60 років
▪️ люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми
▪️ люди з інвалідністю
▪️ люди з імуносупресією
▪️ люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)
▪️ люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями
Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.
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