В Україні дозволили робити другу бустерну дозу вакцини від COVID-19 пенсіонерам





Про це



Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.



Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.



Другий бустер можуть отримати:



▪️ люди віком понад 60 років

▪️ люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

▪️ люди з інвалідністю

▪️ люди з імуносупресією

▪️ люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)

▪️ люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями



Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.Про це повідомляють у МОЗ.Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.Другий бустер можуть отримати:▪️ люди віком понад 60 років▪️ люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми▪️ люди з інвалідністю▪️ люди з імуносупресією▪️ люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)▪️ люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннямиДругу бустерну дозу вже застосовують в Ізраілі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

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