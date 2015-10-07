Відомо, який луцький благодійний фонд причетний до оборудок з військовою амуніцією





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел.



Згідно із даними про команду фонду, розміщеними на його сайті, керівницею відділу забезпечення ЗСУ є Ольга Косован. Ймовірно, у повідомленні прокуратури про причетність особи до фактів незаконної реалізації гуманітарної допомоги, йдеться саме про неї.



Зауважимо, що благодійний фонд «Добра справа», згідно з даними на сайті, займається масштабною діяльністю.



Зокрема, інформують, що доставили 3100 тонн гуманітарної допомоги у 55 міст та селищ України, евакуювали 243 сім’ї з міст бойових дій транспортом фонду, обробили та відправили понад 1800 запитів про допомогу.



Про співпрацю з фондом заявляли Луцька міська та Волинська обласна ради.



Відомо також, що до керівництва фонду «Добра справа» причетні представники Всеукраїнського Собору – об’єднання релігійних та громадських організацій, а також громадян навколо ідеї побудови християнського шляху розвитку української держави.



Зокрема, директор фонду «Добра справа» Юрій Слива є працівником Всеукраїнського собору.



Коментувати ситуацію виданню Юрій Слива відмовився.



Нагадаємо,



Окрім того вилучили 116 бронежилетів, 4800 бронепластин, 2278 розвантажувальних органайзерів та 153 пари військового взуття.



Досудове розслідування триває.

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