На війні з Росією загинув волинянин

На війні з Росією загинув волинянин
У боротьбі з російським агресором загинув житель Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Війна забрала життя військовослужбовця Сергія Артюхова.

Про дату прибуття тіла і чин погребіння повідомлять згодом.

Загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна пам’ять Героям!

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Теги: смерть, Волинь, війна
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