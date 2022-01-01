На війні з Росією загинув волинянин





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Війна забрала життя військовослужбовця Сергія Артюхова.



Про дату прибуття тіла і чин погребіння повідомлять згодом.



Загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.



Вічна пам’ять Героям!

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