На війні з Росією загинув волинянин
Сьогодні, 23:09
У боротьбі з російським агресором загинув житель Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Війна забрала життя військовослужбовця Сергія Артюхова.
Про дату прибуття тіла і чин погребіння повідомлять згодом.
Загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Вічна пам’ять Героям!
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Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Війна забрала життя військовослужбовця Сергія Артюхова.
Про дату прибуття тіла і чин погребіння повідомлять згодом.
Загибель волинянина підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Вічна пам’ять Героям!
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