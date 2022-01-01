Подарунки для Патрона і пам'ятна монета: добрі новини від ВолиньPost за 18 липня
18 липень, 23:35
Кажуть, понеділок – день важкий, але тоді з 24 лютого в календарі залишились тільки понеділки. Тож нині нам як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро.
У постійній рубриці фокусуємось лише на гарних звістках, адже жменя позитиву за горнятком чаю ввечері – запорука солодких снів!
Сьогодні, 18 липня, ми писали про таке:
На благодійному аукціоні «Медіа-кава» для ЗСУ зібрали понад мільйон гривень
Про це повідомив автор ідеї, луцький волонтер та журналіст Мирослав Ватащук у фейсбуці.
Що закупляли для ЗСУ:
- Туристичне спорядження - 7 956 грн
- Гаджети - 99 469 грн
- Інша електроніка і комплектуючі - 179 303 грн
- Інструменти і комплектуючі - 22 909 грн
- Покраска автомобіля - 4 505,07 грн
- Засоби для догляду за зброєю - 5 232 грн
- Помощ друга - 27 000 грн. Не всі ніштяки може купити фізична - особа, треба звертатися за допомогою до "старших товаріщєй"
- Інша амуніція - 74 778,50 грн
- Послуги Нової пошти, банків - 6 150,28 грн.
"На залишку на картці нині - 644 879.76 грн. Гроші акумулюємо на велике замовлення від котиків, уточнюємо деталі", - написав він.
Акробатки з Волині – «бронзові» призерки Всесвітніх Ігор-2022. ВІДЕО
Волинянки стали бронзовими медалістками Всесвітніх Ігор у змаганнях зі спортивної акробатики.
"Бронзу" здобули Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом'яновська. Третю сходинку волинянки посіли у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 балів.
Українські захисники вже знищили 38450 окупантів
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
особового складу близько 38450 (+150) осіб,
танків ‒ 1687 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,
артилерійських систем– 849 (+3) од,
РСЗВ - 248 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+3) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів– 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
крилатих ракет - 166 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,
спеціальної техніки - 70 (+2).
Волиняни, батько і син, разом служать в одній з частин Нацгвардії
У них спільна мрія: вибити раз і назавжди російського ворога з української землі, спільний окоп на позиціях і навіть називаються вони однаково – обидва чоловіки мають ім’я Артур.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Посилка із смаколиками, дитячими малюнками та плюшевим песиком-копією, яку пошили на фабриці іграшок «Тигрес», дісталася Чернігівщини. Там, разом із господарем – Михайлом Ільєвим, мешкає улюбленець дітей та дорослих пес-сапер «Патрон».
В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»
В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). Монети введені в обіг з сьогоднішнього дня, 18 липня.
На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.
Українські воїни розбили ворожу ДРГ під Харковом, командира взяли в полон, – розвідка
Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. І виявили великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.
В результаті вогневого ураження знищили 36 окупантів. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Воїни здобули численні трофеї та взяли в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Майстерна робота!
У Ковелі поліцейські доставили додому дідуся, який заблукав
На Волині працівники поліції допомогли чоловіку похилого віку дістатися додому. 85-річний дідусь загубився та не міг дістатися додому.
Волинянин безкоштовно фарбує автівки для військових. ВІДЕО
Житель селища Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову.
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У постійній рубриці фокусуємось лише на гарних звістках, адже жменя позитиву за горнятком чаю ввечері – запорука солодких снів!
Сьогодні, 18 липня, ми писали про таке:
На благодійному аукціоні «Медіа-кава» для ЗСУ зібрали понад мільйон гривень
Про це повідомив автор ідеї, луцький волонтер та журналіст Мирослав Ватащук у фейсбуці.
Що закупляли для ЗСУ:
- Туристичне спорядження - 7 956 грн
- Гаджети - 99 469 грн
- Інша електроніка і комплектуючі - 179 303 грн
- Інструменти і комплектуючі - 22 909 грн
- Покраска автомобіля - 4 505,07 грн
- Засоби для догляду за зброєю - 5 232 грн
- Помощ друга - 27 000 грн. Не всі ніштяки може купити фізична - особа, треба звертатися за допомогою до "старших товаріщєй"
- Інша амуніція - 74 778,50 грн
- Послуги Нової пошти, банків - 6 150,28 грн.
"На залишку на картці нині - 644 879.76 грн. Гроші акумулюємо на велике замовлення від котиків, уточнюємо деталі", - написав він.
Акробатки з Волині – «бронзові» призерки Всесвітніх Ігор-2022. ВІДЕО
Волинянки стали бронзовими медалістками Всесвітніх Ігор у змаганнях зі спортивної акробатики.
"Бронзу" здобули Вікторія Куницька, Олександра Мальчук та Дарина Пом'яновська. Третю сходинку волинянки посіли у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 балів.
Українські захисники вже знищили 38450 окупантів
Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
особового складу близько 38450 (+150) осіб,
танків ‒ 1687 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,
артилерійських систем– 849 (+3) од,
РСЗВ - 248 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+3) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів– 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
крилатих ракет - 166 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,
спеціальної техніки - 70 (+2).
Волиняни, батько і син, разом служать в одній з частин Нацгвардії
У них спільна мрія: вибити раз і назавжди російського ворога з української землі, спільний окоп на позиціях і навіть називаються вони однаково – обидва чоловіки мають ім’я Артур.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Посилка із смаколиками, дитячими малюнками та плюшевим песиком-копією, яку пошили на фабриці іграшок «Тигрес», дісталася Чернігівщини. Там, разом із господарем – Михайлом Ільєвим, мешкає улюбленець дітей та дорослих пес-сапер «Патрон».
В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»
В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). Монети введені в обіг з сьогоднішнього дня, 18 липня.
На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.
Українські воїни розбили ворожу ДРГ під Харковом, командира взяли в полон, – розвідка
Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. І виявили великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.
В результаті вогневого ураження знищили 36 окупантів. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Воїни здобули численні трофеї та взяли в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Майстерна робота!
У Ковелі поліцейські доставили додому дідуся, який заблукав
На Волині працівники поліції допомогли чоловіку похилого віку дістатися додому. 85-річний дідусь загубився та не міг дістатися додому.
Волинянин безкоштовно фарбує автівки для військових. ВІДЕО
Житель селища Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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