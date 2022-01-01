Подарунки для Патрона і пам'ятна монета: добрі новини від ВолиньPost за 18 липня

Кажуть, понеділок – день важкий, але тоді з 24 лютого в календарі залишились тільки понеділки. Тож нині нам як ніколи варто зберігати спокій, бачити і творити добро.У постійній рубриці фокусуємось лише на гарних звістках, адже жменя позитиву за горнятком чаю ввечері – запорука солодких снів!Про це повідомив автор ідеї, луцький волонтер та журналісту фейсбуці.Що закупляли для ЗСУ:- Туристичне спорядження - 7 956 грн- Гаджети - 99 469 грн- Інша електроніка і комплектуючі - 179 303 грн- Інструменти і комплектуючі - 22 909 грн- Покраска автомобіля - 4 505,07 грн- Засоби для догляду за зброєю - 5 232 грн- Помощ друга - 27 000 грн. Не всі ніштяки може купити фізична - особа, треба звертатися за допомогою до "старших товаріщєй"- Інша амуніція - 74 778,50 грн- Послуги Нової пошти, банків - 6 150,28 грн."На залишку на картці нині - 644 879.76 грн. Гроші акумулюємо на велике замовлення від котиків, уточнюємо деталі", - написав він.Волинянки стали бронзовими медалістками Всесвітніх Ігор у змаганнях зі спортивної акробатики."Бронзу" здобули. Третю сходинку волинянки посіли у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 балів.Традиційна і дуже добра статистика. Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:особового складу близько 38450 (+150) осіб,танків ‒ 1687 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,артилерійських систем– 849 (+3) од,РСЗВ - 248 (+0) од,засобів ППО - 113 (+3) од,літаків – 220 (+0) од,гелікоптерів– 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),крилатих ракет - 166 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,спеціальної техніки - 70 (+2).У них спільна мрія: вибити раз і назавжди російського ворога з української землі, спільний окоп на позиціях і навіть називаються вони однаково – обидва чоловіки мають ім’яПосилка із смаколиками, дитячими малюнками та плюшевим песиком-копією, яку пошили на фабриці іграшок «Тигрес», дісталася Чернігівщини. Там, разом із господарем –, мешкає улюбленець дітей та дорослих пес-сапер «Патрон».В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). Монети введені в обіг з сьогоднішнього дня, 18 липня.На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. І виявили великий підрозділ рашистів, що розміщувався у зруйнованих будівлях.В результаті вогневого ураження знищили 36 окупантів. Багато рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості. Воїни здобули численні трофеї та взяли в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Майстерна робота!На Волині працівники поліції допомогли чоловіку похилого віку дістатися додому. 85-річний дідусь загубився та не міг дістатися додому.Житель селища Підгайці на Волині Вадим Байгота декілька місяців безплатно фарбує автомобілі військових та автобуси, які рушають на передову.