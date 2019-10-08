У Ковелі поліцейські доставили додому дідуся, який заблукав

У Ковелі поліцейські доставили додому дідуся, який заблукав
На Волині працівники поліції допомогли чоловіку похилого віку дістатися додому.

85-річний дідусь загубився та не міг дістатися додому. Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волинської обалсті.

Ковельським патрульним надійшов виклик від заявниці, яка просила допомоги для чоловіка похилого віку. Останній має проблеми із зором, не орієнтується в просторі та не може потрапити додому.
Охоронці порядку, які прибули на місце події, встановили особу дідуся та адресу його проживання.
У Ковелі поліцейські доставили додому дідуся, який заблукав

Згодом поліцейські доправили його службовим автомобілем додому та передали рідним.

Нині його життю нічого не загрожує. Чоловік подякував патрульним та направився відпочивати.

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Теги: Ковель, поліція, допомога
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