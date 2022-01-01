Медикам заборонять виписувати пацієнтам рецептурні препарати без рецепту

Медикам заборонять виписувати пацієнтам рецептурні препарати без рецепту
Медичним працівникам заборонять призначати пацієнтам лікарські засоби, які мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта.

Про це повідомляє ВР у Telegram.

Верховна Рада прийняла відповідний законопроект у першому читанні.

Метою законопроект депутати називають покращення стану здоров’я людей через скорочення випадків безвідповідального самолікування.

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