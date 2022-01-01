На ОККО повернули заправку в каністри





Про це галузевому виданню



Також скасовані обмеження на заправку військових ЗСУ, волонтерів і великогабаритного транспорту – наприклад, вантажівок чи автобусів від 8 місць. Решта клієнтів можуть заправити 40 літрів будь-якого пального чи більше, залежно від індивідуальних лімітів, які кожен водій бачить у своєму персональному кабінеті додатку Fishka.



Для безготівкових клієнтів, які заправляють пальне через талони, картки online, літри з гаманця Fishka, встановлено такі ліміти:



бензин А92/ А95/ Pulls 95 – до 100 л;



ДП/ Pulls Diesel – до 1 000 л;



автогаз – до повного баку.



Один водій може заправитися тільки за однією карткою Fishka. Також дозволено відпуск пального для одного пасажира з одного авто в каністру. При цьому відпуск пального для пасажира відбувається за його власною карткою Fishka.



Крім того, на іншій АЗС, WOG, почали відновлювати заправку в каністри залежно від регіону: «Наразі можливість відпуску пального в каністри залежить від регіону – де вдалось збільшити запаси та поставки пального, відпуск в каністри можливий».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 14 липня мережа автозаправних комплексів ОККО зняла обмеження на заправку пального у каністри, мережа WOG також поступово повертає можливість заправки в каністри.Про це галузевому виданню enkorr повідомили в компанії.Також скасовані обмеження на заправку військових ЗСУ, волонтерів і великогабаритного транспорту – наприклад, вантажівок чи автобусів від 8 місць. Решта клієнтів можуть заправити 40 літрів будь-якого пального чи більше, залежно від індивідуальних лімітів, які кожен водій бачить у своєму персональному кабінеті додатку Fishka.Для безготівкових клієнтів, які заправляють пальне через талони, картки online, літри з гаманця Fishka, встановлено такі ліміти:бензин А92/ А95/ Pulls 95 – до 100 л;ДП/ Pulls Diesel – до 1 000 л;автогаз – до повного баку.Один водій може заправитися тільки за однією карткою Fishka. Також дозволено відпуск пального для одного пасажира з одного авто в каністру. При цьому відпуск пального для пасажира відбувається за його власною карткою Fishka.Крім того, на іншій АЗС, WOG, почали відновлювати заправку в каністри залежно від регіону: «Наразі можливість відпуску пального в каністри залежить від регіону – де вдалось збільшити запаси та поставки пального, відпуск в каністри можливий».

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