Тепер – у столиці: екскерівник Волинського обласного центру зайнятості розповів про нове місце роботи
Сьогодні, 18:12
Колишній очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк долучився до команди Офісу Омбудсмана України.
Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук.
"Сьогодні мій перший робочий день на державній службі в столиці.
Нова робота - це завжди виклик та відповідальність. Зараз, як ніколи гостро стоїть питання захисту прав людей: як військових, так і цивільних. Тож усвідомлюю на скільки кропітка, але важлива робота мене очікує", - написав Романюк і додав, що докладе максимум зусиль, аби бути ефективним в команді Офісу Омбудсмана України.
Нагадаємо, 15 липня він пішов з посади керівника Волинського обласного центру зайнятості, яку очолював більше 5 років.
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Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук.
"Сьогодні мій перший робочий день на державній службі в столиці.
Нова робота - це завжди виклик та відповідальність. Зараз, як ніколи гостро стоїть питання захисту прав людей: як військових, так і цивільних. Тож усвідомлюю на скільки кропітка, але важлива робота мене очікує", - написав Романюк і додав, що докладе максимум зусиль, аби бути ефективним в команді Офісу Омбудсмана України.
Нагадаємо, 15 липня він пішов з посади керівника Волинського обласного центру зайнятості, яку очолював більше 5 років.
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Коментарі 1
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