Тепер – у столиці: екскерівник Волинського обласного центру зайнятості розповів про нове місце роботи

Роман Романюк долучився до команди Офісу Омбудсмана України.



Про це він розповів на своїй сторінці у



"Сьогодні мій перший робочий день на державній службі в столиці.



Нова робота - це завжди виклик та відповідальність. Зараз, як ніколи гостро стоїть питання захисту прав людей: як військових, так і цивільних. Тож усвідомлюю на скільки кропітка, але важлива робота мене очікує", - написав Романюк і додав, що докладе максимум зусиль, аби бути ефективним в команді Офісу Омбудсмана України.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній очільник Волинського обласного центру зайнятостідолучився до команди Офісу Омбудсмана України.Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук "Сьогодні мій перший робочий день на державній службі в столиці.Нова робота - це завжди виклик та відповідальність. Зараз, як ніколи гостро стоїть питання захисту прав людей: як військових, так і цивільних. Тож усвідомлюю на скільки кропітка, але важлива робота мене очікує", - написав Романюк і додав, що докладе максимум зусиль, аби бути ефективним в команді Офісу Омбудсмана України.Нагадаємо, 15 липня він пішов з посади керівника Волинського обласного центру зайнятості , яку очолював більше 5 років.

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