Тепер – у столиці: екскерівник Волинського обласного центру зайнятості розповів про нове місце роботи

Тепер – у столиці: екскерівник Волинського обласного центру зайнятості розповів про нове місце роботи
Колишній очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк долучився до команди Офісу Омбудсмана України.

Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук.

"Сьогодні мій перший робочий день на державній службі в столиці.

Нова робота - це завжди виклик та відповідальність. Зараз, як ніколи гостро стоїть питання захисту прав людей: як військових, так і цивільних. Тож усвідомлюю на скільки кропітка, але важлива робота мене очікує", - написав Романюк і додав, що докладе максимум зусиль, аби бути ефективним в команді Офісу Омбудсмана України.

Нагадаємо, 15 липня він пішов з посади керівника Волинського обласного центру зайнятості, яку очолював більше 5 років.

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Теги: Роман Романюу, Офіс омбудсмана
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