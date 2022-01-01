Працівник Підгайцівської сільради продав плитоноски для військових, які отримав безкоштовно

Працівник Підгайцівської сільради продав плитоноски для військових, які отримав безкоштовно
Інспектору одного з відділів Підгайцівської сільської ради Луцького району повідомили про підозру у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому, а також у складанні, видачі та збуті завідомо підробленого офіційного документу (ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України).

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство вважає, що призначений командиром добровольчого формування територіальної громади працівник сільради, домовившись із благодійником про передачу тероборонівцям безоплатно 150 жилетів-плитоносок, вирішив провернути оборудку з їхньою «закупівлею» за бюджетні кошти.

Своєму керівництву він розповів, що знайшов гарний варіант забезпечити добровольців жилетами, переконав підприємця укласти фіктивний договір їхньої купівлі-продажу, підробив усі необхідні документи – і в результаті цих махінацій сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски, а інспектор використав обготівковані суб'єктом господарювання кошти в сумі 274 тисячі гривень на власний розсуд.

Триває досудове розслідування, яке провадять слідчі СУ ГУНП в області.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Підгайці, плитоноски, шахрайство
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