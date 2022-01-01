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Науковців і педагогів не призиватимуть на службу в армію

Науковців і педагогів не призиватимуть на службу в армію
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7352, який передбачає, що науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

«Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку», - сказала голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

"За законопроектом, право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки та не мають вченого звання та/або наукового ступеня", - додала Шуляк.


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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація
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