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Заарештували білоруські локомотиви, якими Росія перекидала війська до кордонів України

Заарештували білоруські локомотиви, якими Росія перекидала війська до кордонів України
За матеріалами СБУ заарештовано білоруські локомотиви, якими РФ перекидала військові угруповання до кордонів України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Суд за матеріалами кіберфахівців Служби безпеки заарештував три тепловози держпідприємства «Білоруська залізниця», які транспортували окупаційні підрозділи зс рф. Орієнтовна вартість заблокованого майна становить понад 70 млн. грн.

Росія використовувала залізничну інфраструктуру Білорусі для підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну. За даними слідства, локомотиви були задіяні для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки і засобів тилового забезпечення загарбників до північних кордонів нашої країни.

У подальшому вони брали участь в бойових діях проти українських Сил оборони на території Київської та Чернігівської областей.
В ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили місцезнаходження цих тепловозів на території Київщини та ідентифікували їх використання у злочинах проти України.
Заарештували білоруські локомотиви, якими Росія перекидала війська до кордонів України

Наразі триває передача викритих транспортних засобів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Заарештували білоруські локомотиви, якими Росія перекидала війська до кордонів України

Викриття злочину здійснювали співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та у взаємодії з підрозділами «Укрзалізниці».

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь, локомотиви
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