В Україні заборонять присвоювати географічним об'єктам назви, пов’язані з Росією
Сьогодні, 17:50
Верховна рада ухвалила в першому читанні зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Документ за основу підтримали 253 нардепи.
Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Законопроектом №7253 пропонується заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.
Документом встановлюється заборона на російські визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику.
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Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Законопроектом №7253 пропонується заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.
Документом встановлюється заборона на російські визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн, державну тоталітарну політику та практику.
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