У селі на Волині негода повалила дерева. ФОТО

У селі на Волині негода повалила дерева. ФОТО
18 липня о 09:40 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі виїхали на виклик до села Цміни Маневицької територіальної громади, де буревій повалив дерева.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Напередодні внаслідок поривів вітру у центрі села біля будівель сільської ради, клубу й дитсадка були повалені близько десятка дерев, ще майже стільки ж дерев перебувають в аварійному стані.

За допомогою бензопил рятувальники розкряжовують повалені та аварійні дерева, розчищаючи сільську вулицю. Станом на 15:30 роботи тривають.
На місці події працюють 5 рятувальників, залучений автомобіль САРМ.
У селі на Волині негода повалила дерева. ФОТО
У селі на Волині негода повалила дерева. ФОТО

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Теги: Волинь, буревій, дерева
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