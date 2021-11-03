У селі на Волині негода повалила дерева. ФОТО
Сьогодні, 16:20
18 липня о 09:40 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі виїхали на виклик до села Цміни Маневицької територіальної громади, де буревій повалив дерева.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Напередодні внаслідок поривів вітру у центрі села біля будівель сільської ради, клубу й дитсадка були повалені близько десятка дерев, ще майже стільки ж дерев перебувають в аварійному стані.
За допомогою бензопил рятувальники розкряжовують повалені та аварійні дерева, розчищаючи сільську вулицю. Станом на 15:30 роботи тривають.
На місці події працюють 5 рятувальників, залучений автомобіль САРМ.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Напередодні внаслідок поривів вітру у центрі села біля будівель сільської ради, клубу й дитсадка були повалені близько десятка дерев, ще майже стільки ж дерев перебувають в аварійному стані.
За допомогою бензопил рятувальники розкряжовують повалені та аварійні дерева, розчищаючи сільську вулицю. Станом на 15:30 роботи тривають.
На місці події працюють 5 рятувальників, залучений автомобіль САРМ.
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