У селі на Волині негода повалила дерева. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Напередодні внаслідок поривів вітру у центрі села біля будівель сільської ради, клубу й дитсадка були повалені близько десятка дерев, ще майже стільки ж дерев перебувають в аварійному стані.



За допомогою бензопил рятувальники розкряжовують повалені та аварійні дерева, розчищаючи сільську вулицю. Станом на 15:30 роботи тривають.

На місці події працюють 5 рятувальників, залучений автомобіль САРМ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 липня о 09:40 рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі виїхали на виклик до села Цміни Маневицької територіальної громади, де буревій повалив дерева.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Напередодні внаслідок поривів вітру у центрі села біля будівель сільської ради, клубу й дитсадка були повалені близько десятка дерев, ще майже стільки ж дерев перебувають в аварійному стані.За допомогою бензопил рятувальники розкряжовують повалені та аварійні дерева, розчищаючи сільську вулицю. Станом на 15:30 роботи тривають.На місці події працюють 5 рятувальників, залучений автомобіль САРМ.

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