Відтепер Володимирський: Верховна Рада підтримала перейменування району на Волині





Про це Ігор Гузь на своїй сторінці у фейсбуці.



“Відтепер Володимирський район! Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів "за"! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу Росія. Повертаємо історичну справедливість”, – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що слідом за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18-го липня Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський. "За" проголосували 327 депутатів.Про це повідомив народний депутатна своїй сторінці у фейсбуці.“Відтепер Володимирський район! Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів "за"! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу Росія. Повертаємо історичну справедливість”, – йдеться у дописі.Нагадаємо, що слідом за Володимиром депутати Володимир-Волинської районної, а згодом і Волинської ради підтримали рішення про перейменування району на Володимирський

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