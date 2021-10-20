Відтепер Володимирський: Верховна Рада підтримала перейменування району на Волині
Сьогодні, 16:06
18-го липня Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району на Володимирський. "За" проголосували 327 депутатів.
Про це повідомив народний депутат Ігор Гузь на своїй сторінці у фейсбуці.
“Відтепер Володимирський район! Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів "за"! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу Росія. Повертаємо історичну справедливість”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що слідом за Володимиром депутати Володимир-Волинської районної, а згодом і Волинської ради підтримали рішення про перейменування району на Володимирський.
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Про це повідомив народний депутат Ігор Гузь на своїй сторінці у фейсбуці.
“Відтепер Володимирський район! Сьогодні Верховна Рада підтримала перейменування Володимир-Волинського району вслід за поверненням історичної назви місту. 327 голосів "за"! Завершуємо історію з поверненням автентичної назви, імені, яке Володимир носив століттям, і яке загарбала свого часу Росія. Повертаємо історичну справедливість”, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що слідом за Володимиром депутати Володимир-Волинської районної, а згодом і Волинської ради підтримали рішення про перейменування району на Володимирський.
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