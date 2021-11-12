53-річний лучанин налаштовував обладнання для трансляції пропагандистських телеканалів на Волині

Волинські правоохоронці припинили протиправну діяльність громадянина з надання послуг трансляції пропагандистських телеканалів.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Зловмисник налаштовував обладнання для трансляції на території області та Луцька заборонених російських телевізійних каналів, зокрема, «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР Планета», «НТВ», «ТНТ», «Россия-24», «Россия-1», «Петербург-5» та інших. Тепер він дає свідчення поліції.Протиправну діяльність 53-річного лучанина припинили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у співпраці із працівниками Луцького районного управління поліції.Оголошення щодо надання послуг із налаштування супутникового телебачення знаходилося на одному із сайтів. Після підключення IPTV зловмисник у налаштування телевізійного тюнера вводив свої авторизаційні дані, після чого з’являлася можливість перегляду 201 телеканалу – 150 з яких російські. Вартість таких послуг становила 1860 грн.Нині правоохоронці вилучили низку речових доказів та призначили відповідні експертизи.За цим фактом у секторі дізнання Луцького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. Слідство триває.