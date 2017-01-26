Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших

Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших
У ЗСУ пояснили, що мобілізують більше зі західних областей, тому що в цих областях, наразі, проживає більше громадян, то й мобілізаційні плани там є більші.

Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Варта1.

Комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом. Але мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тому чи іншому регіоні.

Однак, якщо потрібних спеціалістів немає в певній області, то військове командування може залучати їх з інших регіонів.

«Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку», — сказав полковник Горбач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Винищення західного чоловічого населення щоб мужики зі сходу тут плодилися і жили на широку ногу ось і все
Відповісти
Тому, що західних мабуть не шкода, а виблюдків-східняків щей кормлять. Ідіоти, а не влада.
Відповісти
Логіка ідіота, слів нема. Тобто в Дніпрі проживає менше людей, ніж в Луцьку? Чи в Запоріжжі менше, ніж в Рівному? Не тримайте людей за стадо!
Відповісти
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
53-річний лучанин налаштовував обладнання для трансляції пропагандистських телеканалів на Волині
Сьогодні, 15:47
У під'їзді луцького будинку на чоловіка напали грабіжники
Сьогодні, 15:27
Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших
Сьогодні, 14:51
Російські командири вторглися в Україну з картами з минулого століття
Сьогодні, 14:22
Росія завдала ракетного удару по Одещині: влучили у військовий об'єкт
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації В Україні наразі не планують наступний етап мобілізації
03 травень, 01:21
Волинянину «впаяли» два роки за ухилення від мобілізації Волинянину «впаяли» два роки за ухилення від мобілізації
26 січень, 2017, 08:09
Потреба у проведенні сьомої хвилі мобілізації відпала Потреба у проведенні сьомої хвилі мобілізації відпала
19 квітень, 2016, 03:59
Сьома хвиля мобілізації під питанням Сьома хвиля мобілізації під питанням
06 квітень, 2016, 02:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
53-річний лучанин налаштовував обладнання для трансляції пропагандистських телеканалів на Волині
Сьогодні, 15:47
 0
У під'їзді луцького будинку на чоловіка напали грабіжники
Сьогодні, 15:27
 0
Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших
Сьогодні, 14:51
 0
Російські командири вторглися в Україну з картами з минулого століття
Сьогодні, 14:22
 0
Росія завдала ракетного удару по Одещині: влучили у військовий об'єкт
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8