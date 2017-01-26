Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших
Сьогодні, 14:51
У ЗСУ пояснили, що мобілізують більше зі західних областей, тому що в цих областях, наразі, проживає більше громадян, то й мобілізаційні плани там є більші.
Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Варта1.
Комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом. Але мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тому чи іншому регіоні.
Однак, якщо потрібних спеціалістів немає в певній області, то військове командування може залучати їх з інших регіонів.
«Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку», — сказав полковник Горбач.
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Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає Варта1.
Комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом. Але мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тому чи іншому регіоні.
Однак, якщо потрібних спеціалістів немає в певній області, то військове командування може залучати їх з інших регіонів.
«Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку», — сказав полковник Горбач.
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Коментарі 3
Винищення західного чоловічого населення щоб мужики зі сходу тут плодилися і жили на широку ногу ось і все
Тому, що західних мабуть не шкода, а виблюдків-східняків щей кормлять. Ідіоти, а не влада.
Логіка ідіота, слів нема. Тобто в Дніпрі проживає менше людей, ніж в Луцьку? Чи в Запоріжжі менше, ніж в Рівному? Не тримайте людей за стадо!
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