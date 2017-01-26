Чому із західних регіонів мобілізують більше чоловіків, ніж з інших





Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає

Комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом. Але мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тому чи іншому регіоні.



Однак, якщо потрібних спеціалістів немає в певній області, то військове командування може залучати їх з інших регіонів.



«Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку», — сказав полковник Горбач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ЗСУ пояснили, що мобілізують більше зі західних областей, тому що в цих областях, наразі, проживає більше громадян, то й мобілізаційні плани там є більші.Про це розповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ, передає Варта1.

Комплектування військових частин в основному відбувається за територіальним принципом. Але мобілізаційні плани можуть формуватися залежно від кількості громадян, які проживають у тому чи іншому регіоні.Однак, якщо потрібних спеціалістів немає в певній області, то військове командування може залучати їх з інших регіонів.«Завдяки військовому обліку ми маємо інформацію про те, де, в якому регіоні та скільки громадян перебуває за певними спеціальностями на військовому обліку», — сказав полковник Горбач.

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