Російські командири вторглися в Україну з картами з минулого століття

Російські командири вторглися в Україну з картами з минулого століття
СБУ встановила, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року.

Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття.
Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.
Російські командири вторглися в Україну з картами з минулого століття

І хоча вони мають сучасні реєстраційні номери і навіть гриф секретності, при детальному вивченні можна помітити, що вони виготовлені у 1969 році.

Відомо, що навігаційним забезпеченням знищеного на Харківщині мотострілецького батальйону займалися Топографічна служба Західного військового округу рф на чолі з полковником зс РФ Олексієм Красновим, а також Центр геопростірної інформації і навігації рф.
Російські командири вторглися в Україну з картами з минулого століття

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну ці підрозділи святкували 210-ту річницю топографічної служби Росії і заявляли, що вони забезпечують російське військове командування «найсучаснішими картами», виготовленими нібито за допомогою «найновітніших пересувних навігаційно-геодезичних комплексів».

При цьому 138-а гвардійська мотострілецька бригада РФ, яка користувалася цими картами, була знищена ЗСУ наприкінці березня біля Харківської кільцевої дороги на Старосалтівському напрямку.

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Теги: російські командири, карти, топографія, СБУ
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