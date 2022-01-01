Росія завдала ракетного удару по Одещині: влучили у військовий об'єкт





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"По Одещині об 11.00 нанесено ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська 18 липня завдали ракетного удару по Одеській області.Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь"."По Одещині об 11.00 нанесено ракетний удар. Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожежі. Ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який ворог продовжує нищити з квітня, відколи міст і нефункціонує. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

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