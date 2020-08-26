В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»





Про це



"Ці пам'ятні монети є одними з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", – зазначили в НБУ.



Монети "Ой у лузі червона калина" входячи до нової серії НБУ "Безсмертна моє Україна". Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривоніс.



На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.



Загалом випущено 175 тис. 5-гривнених монет із нейзильберу. Додатково – 75 тис. штук у сувенірній упаковці. Тираж 10-гривневих срібних монет є значно меншим, він становить 5 тис. штук.



Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:



- Укргазбанк;



- Радабанк;



- ТаскомБанк;



- Приватбанк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). Монети введені в обіг з сьогоднішнього дня, 18 липня.Про це повідомили у Нацбанку."Ці пам'ятні монети є одними з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", – зазначили в НБУ.Монети "Ой у лузі червона калина" входячи до нової серії НБУ "Безсмертна моє Україна". Їхній дизайн розробив київський художникНа аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.Загалом випущено 175 тис. 5-гривнених монет із нейзильберу. Додатково – 75 тис. штук у сувенірній упаковці. Тираж 10-гривневих срібних монет є значно меншим, він становить 5 тис. штук.Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:- Укргазбанк;- Радабанк;- ТаскомБанк;- Приватбанк.

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