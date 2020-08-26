В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»

В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»
В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). Монети введені в обіг з сьогоднішнього дня, 18 липня.

Про це повідомили у Нацбанку.

"Ці пам'ятні монети є одними з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", – зазначили в НБУ.

Монети "Ой у лузі червона калина" входячи до нової серії НБУ "Безсмертна моє Україна". Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривоніс.
В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»

На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.

Загалом випущено 175 тис. 5-гривнених монет із нейзильберу. Додатково – 75 тис. штук у сувенірній упаковці. Тираж 10-гривневих срібних монет є значно меншим, він становить 5 тис. штук.

Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:

- Укргазбанк;

- Радабанк;

- ТаскомБанк;

- Приватбанк.
В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»

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Теги: НБУ, монета
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