В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»
Сьогодні, 13:50
В Україні презентували пам'ятні монети "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 грн (нейзильбер) та 10 грн (срібло). Монети введені в обіг з сьогоднішнього дня, 18 липня.
Про це повідомили у Нацбанку.
"Ці пам'ятні монети є одними з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", – зазначили в НБУ.
Монети "Ой у лузі червона калина" входячи до нової серії НБУ "Безсмертна моє Україна". Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривоніс.
На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.
Загалом випущено 175 тис. 5-гривнених монет із нейзильберу. Додатково – 75 тис. штук у сувенірній упаковці. Тираж 10-гривневих срібних монет є значно меншим, він становить 5 тис. штук.
Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:
- Укргазбанк;
- Радабанк;
- ТаскомБанк;
- Приватбанк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Нацбанку.
"Ці пам'ятні монети є одними з перших, які вводяться в обіг з початку війни. Вони присвячені українській пісні, яка після віроломного нападу російських військ на Україну зазвучала з новою силою і стала сучасним символом протистояння російській військовій агресії", – зазначили в НБУ.
Монети "Ой у лузі червона калина" входячи до нової серії НБУ "Безсмертна моє Україна". Їхній дизайн розробив київський художник Дмитро Кривоніс.
На аверсі монет у центрі розміщено стилізовану композицію, на якій захисники різних поколінь: козак, січовий стрілок та сучасний воїн Збройних Сил України піднімають калину – символ України. На реверсі монет у центрі зображена гілка з листком та ягодами калини.
Загалом випущено 175 тис. 5-гривнених монет із нейзильберу. Додатково – 75 тис. штук у сувенірній упаковці. Тираж 10-гривневих срібних монет є значно меншим, він становить 5 тис. штук.
Придбати монети можна буде у банків-дистриб'юторів із продажу пам'ятних монет та сувенірної продукції:
- Укргазбанк;
- Радабанк;
- ТаскомБанк;
- Приватбанк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні з'явилася монета «Ой у лузі червона калина»
Сьогодні, 13:50
Пес Патрон отримав посилку від Підгайцівської громади. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Медіа