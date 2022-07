Для жінок створять уніфіковану військову форму вперше в історії ЗСУ

Уперше в історії Збройних сил України для жінок, які служать в армії, створять уніфіковану жіночу військову форму.У Міністерстві оборони розповіли, що розробкою форми уже займаються волонтери двох ініціативних груп, пише BBC News Україна Одну з них курує проєкт першої леді"Безбар'єрність". Другу групу – Arm Women Now – очолила депутатка Київради. Зараз вони працюють спільно, резюмували у Міноборони.Волонтерів попросили проаналізувати досвід щодо жіночої форми в арміях інших країн, звернувши увагу на типи фігур. Це дозволить на перших етапах індивідуально підбирати жінкам одяг.За словами Ірини Никорак, першу партію штанів, кітелів і тактичної білизни вже цього тижня передадуть українським захисницям безоплатно для того, щоб протестувати форму і переконатися, що вона функціональна та зручна.Лекала для однострою розробили за жіночою формою збройних сил США, однією з найкращих у світі. Одяг для військових відшили з якісного "пікселю", що замовили у Польщі, розповідає депутатка.Також Arm Women Now планує запустити виробництво:футболок,тактичних сорочок "убокс",термобілизни,теплого зимового одягу, який розроблятимуть за новими лекалами.Ідея виробництва уніфікованої жіночої військової форми з'явилася після численних запитів від жінок, які зараз воюють на передовій, наголошує авторка проєкту Arm Women Now.Никорак також пояснила, що чоловічі розміри і фасони військової форми не відповідають жіночим. Наприклад, штани можуть добре сидіти у стегнах, але будуть завеликі у талії, а кітелі мають задовгі рукави, тому плече опускається майже до ліктя."Жінкам доводиться перешивати форму або пристосувати її булавками та тактичним ременем у польових умовах. Це незручно й нефункціонально", – наголошує авторка проєкту.Arm Women Now фінансується благодійними внесками й через аукціони за участю зірок шоу-бізнесу та спортсменів. Наразі волонтерам уже вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Цього вистачило, щоб пошити 300 комплектів військової форми для жінок.Крім того, проєкт співпрацює з Міністерством оборони. За словами Ірини Никорак, коли форму протестують на передовій, відомство зможе затвердити єдиний стандарт жіночої уніформи та передбачити на це гроші в бюджеті.