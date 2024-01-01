Зеленський розкрив деталі першого саміту миру для України, який відбудеться в червні
Сьогодні, 12:50
Перший саміт миру для України, який пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, стане платформою, що розпочне майбутній мирний процес.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.
За його словами, саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення «всеосяжного, справедливого й тривалого миру» для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.
До участі в саміті запросили глав держав та урядів з усіх континентів. Усі запрошені держави продемонстрували свою відданість принципам міжнародного права, відзначив Зеленський.
«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», — наголосив президент.
В Офісі президента додали, що саміт присвячено розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.
Саміт миру у Швейцарії
Раніше Зеленський анонсував, що на заході розраховують зустріти представників від 80 до 100 країн. Швейцарія лобіює зовнішні зв'язки з іншими державами, щоб заохотити якомога більше країн до участі в саміті. Так, країна провела перемовини з країнами-членами G7, ЄС та Глобального Півдня, зокрема Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.
Президент України очікує, що в червні цього року може розпочатися «шлях до справедливого миру». Він наголосив, що Україна з партнерами працює над тим, щоб цей «саміт став справді глобальним».
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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Громадське.
За його словами, саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення «всеосяжного, справедливого й тривалого миру» для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.
До участі в саміті запросили глав держав та урядів з усіх континентів. Усі запрошені держави продемонстрували свою відданість принципам міжнародного права, відзначив Зеленський.
«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», — наголосив президент.
В Офісі президента додали, що саміт присвячено розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.
Саміт миру у Швейцарії
Раніше Зеленський анонсував, що на заході розраховують зустріти представників від 80 до 100 країн. Швейцарія лобіює зовнішні зв'язки з іншими державами, щоб заохотити якомога більше країн до участі в саміті. Так, країна провела перемовини з країнами-членами G7, ЄС та Глобального Півдня, зокрема Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.
Президент України очікує, що в червні цього року може розпочатися «шлях до справедливого миру». Він наголосив, що Україна з партнерами працює над тим, щоб цей «саміт став справді глобальним».
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