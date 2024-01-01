Зеленський розкрив деталі першого саміту миру для України, який відбудеться в червні





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



За його словами, саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення «всеосяжного, справедливого й тривалого миру» для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.



До участі в саміті запросили глав держав та урядів з усіх континентів. Усі запрошені держави продемонстрували свою відданість принципам міжнародного права, відзначив Зеленський.



«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», — наголосив президент.



В Офісі президента додали, що саміт присвячено розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.



Саміт миру у Швейцарії



Раніше Зеленський анонсував, що на заході розраховують зустріти представників від 80 до 100 країн. Швейцарія лобіює зовнішні зв'язки з іншими державами, щоб заохотити якомога більше країн до участі в саміті. Так, країна провела перемовини з країнами-членами G7, ЄС та Глобального Півдня, зокрема Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.



Президент України очікує, що в червні цього року може розпочатися «шлях до справедливого миру». Він наголосив, що Україна з партнерами працює над тим, щоб цей «саміт став справді глобальним».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший саміт миру для України, який пройде 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці, стане платформою, що розпочне майбутній мирний процес.Про це повідомив президент, пише Громадське За його словами, саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення «всеосяжного, справедливого й тривалого миру» для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.До участі в саміті запросили глав держав та урядів з усіх континентів. Усі запрошені держави продемонстрували свою відданість принципам міжнародного права, відзначив Зеленський.«Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі», — наголосив президент.В Офісі президента додали, що саміт присвячено розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.Раніше Зеленський анонсував, що на заході розраховують зустріти представників від 80 до 100 країн. Швейцарія лобіює зовнішні зв'язки з іншими державами, щоб заохотити якомога більше країн до участі в саміті. Так, країна провела перемовини з країнами-членами G7, ЄС та Глобального Півдня, зокрема Китаєм, Індією, Південною Африкою, Бразилією, Ефіопією та Саудівською Аравією.Президент України очікує, що в червні цього року може розпочатися «шлях до справедливого миру». Він наголосив, що Україна з партнерами працює над тим, щоб цей «саміт став справді глобальним».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію