Контрабандою на Волині торгували через пошту

Контрабандою на Волині торгували через пошту
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили осіб, які налагодили реалізацію контрабандних електронних сигарет та рідин до них.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Встановлено, що жителі одного з прикордонних районів області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва.

Реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою.

Також під час слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці.

За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи БЕБ виявили та вилучили майже 8 тис. штук електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук.

Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 млн грн.

Наразі встановлюються шляхи потрапляння контрабанди в Україну, перевіряється ймовірна причетність працівників митниці до сприяння у переміщенні підакцизних товарів через митний кордон.

Досудове розслідування триває.

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Теги: БЕБ, Волинь
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