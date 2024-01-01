Контрабандою на Волині торгували через пошту

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили осіб, які налагодили реалізаціюта рідин до них.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Встановлено, що жителі одного з прикордонних районів області організували нелегальний продаж підакцизних товарів китайського виробництва.Реалізовували продукцію через телеграм-канал, замовлення відправляли поштою.Також під час слідчих дій було встановлено, що в будинку, де зберігався контрабандний товар, проживає працівник митниці.За результатами обшуків житлового та офісного приміщень детективи БЕБ виявили та вилучили майже 8 тис. штук електронних сигарет, рідин до них, пристроїв для електронних випаровувачів, готівку, мобільний телефон та ноутбук.Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить близько 3,2 млн грн.Наразі встановлюються шляхи потрапляння контрабанди в Україну, перевіряється ймовірна причетність працівників митниці до сприяння у переміщенні підакцизних товарів через митний кордон.Досудове розслідування триває.