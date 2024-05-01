Половина енергетичної системи України пошкоджена, – Кулеба





Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy, пише



"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – сказав міністр.



Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.



На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна". За словами міністра, Україна тримається, бо "багато чого навчилася".



Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Половина енергетичної системи України пошкоджена внаслідок атак рф. Водночас країна тримається, бо "багато чого навчилася".Про це заявив міністр закордонних справв інтерв’ю Foreign Policy, пише Економічна правда "Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – сказав міністр.Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна". За словами міністра, Україна тримається, бо "багато чого навчилася".Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.

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