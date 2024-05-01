Половина енергетичної системи України пошкоджена, – Кулеба
Сьогодні, 11:50
Половина енергетичної системи України пошкоджена внаслідок атак рф. Водночас країна тримається, бо "багато чого навчилася".
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy, пише Економічна правда.
"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – сказав міністр.
Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.
На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна". За словами міністра, Україна тримається, бо "багато чого навчилася".
Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.
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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Foreign Policy, пише Економічна правда.
"Половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам досі доводиться керувати країною, вести військові дії та заручатися підтримкою всього світу", – сказав міністр.
Очільник МЗС заявив, що російські балістичні ракети є справжньою проблемою на війні. Останнім часом РФ переважно використовувала їх для руйнування енергетичної системи України.
На думку Кулеби, якби інша країна постраждала від такого масштабу енергетичної руйнації, "вона виглядала б набагато гірше, ніж Україна". За словами міністра, Україна тримається, бо "багато чого навчилася".
Головне управління розвідки Міноборони України отримало докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької атомної електростанції.
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