На «Новій пошті» в Одесі ракетою знищено 15 тонн посилок
Сьогодні, 12:23
Російська ракета в Одесі знищила не тільки депо та відділення «Нової пошти», а й 15,5 т товарів.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Мова йде про техніку, одяг, ліки, іграшки тощо. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.
Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсації.
Також удар знищив склад магазину «Агромаркет», який займається рослинами.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Мова йде про техніку, одяг, ліки, іграшки тощо. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.
Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсації.
Також удар знищив склад магазину «Агромаркет», який займається рослинами.
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