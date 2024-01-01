На «Новій пошті» в Одесі ракетою знищено 15 тонн посилок

На «Новій пошті» в Одесі ракетою знищено 15 тонн посилок
Російська ракета в Одесі знищила не тільки депо та відділення «Нової пошти», а й 15,5 т товарів.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Мова йде про техніку, одяг, ліки, іграшки тощо. У депо та відділенні разом було 904 відправлення на майже 3 млн грн.

Компанія наразі шукає власників посилок і підраховує збитки. Людям обіцяють компенсації.

На «Новій пошті» в Одесі ракетою знищено 15 тонн посилок


Також удар знищив склад магазину «Агромаркет», який займається рослинами.

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Теги: ракетна атака, росія
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