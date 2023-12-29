Нічна атака на Одесу: росія поцілила у «Нову пошту», 14 поранених

Нічна атака на Одесу: росія поцілила у «Нову пошту», 14 поранених
Вночі 2 травня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.

"Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.

Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами.

Посилки, які були в дорозі, — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі", - йдеться в повідомленні.


У ДСНС додали, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
Нічна атака на Одесу: росія поцілила у «Нову пошту», 14 поранених

Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи.
Задіяно 19 одиниць техніки.
Нічна атака на Одесу: росія поцілила у «Нову пошту», 14 поранених

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Теги: Одеса, атака
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