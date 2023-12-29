Нічна атака на Одесу: росія поцілила у «Нову пошту», 14 поранених
Сьогодні, 09:15
Вночі 2 травня росіяни атакували Одесу балістичними ракетами.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.
"Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.
Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами.
Посилки, які були в дорозі, — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС додали, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи.
Задіяно 19 одиниць техніки.
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Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.
"Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів. Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.
Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами.
Посилки, які були в дорозі, — перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС додали, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема складські приміщення пошти. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
Постраждало 14 людей, одного чоловіка госпіталізовано у стані середньої ступеню важкості в лікарню. Всім іншим допомога надана на місці.
Від ДСНС залучались 68 рятувальників, серед яких психологи.
Задіяно 19 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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