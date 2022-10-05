У Чернівцях вперше в Україні поховають 16 Героїв у братській могилі

У Чернівцях вперше в Україні поховають 16 Героїв у братській могилі
У Чернівцях вперше в Україні поховають у братській могилі загиблих 16 бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

"2 травня 2024 року об 11:00 на кладовищі "Садгора" відбудеться прощання з 16-ма військовослужбовцями, які загинули внаслідок ворожого авіанальоту на Київщину 11.03.2022 року.

Це перше спільне поховання військовослужбовців в Україні.

До вшанування полеглих може долучитися кожен, для цього можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою, щоб мати можливість почепити її на гілку символічного писанкового дерева", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє одна з адвокаток родин загиблих Галина Янко, в похованні будуть військові родом з Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської та Донецької областей.

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Це наснилося одній з наших матерів, сина котрого ми шукали. Він був серед тих 19 військових 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

16 з них нам вдалося ідентифікувати завдяки титанічним зусилля всіх можливих правоохоронних установ України, експертів з Гааги. Його, на жаль, ми не знайшли.

Але серед останків, які сильно обгоріли від вибуху авіабомби, котру скинув ворог на хлопців 11 березня 2022 року у Людвинівці ( Київська область) і серед яких уже ні наші експерти, ні з Гааги не можуть встановити ДНК, цей молодий красень військовий також може бути.

Тому цей ДІМ ми знайшли.

В Чернівцях.

Так вирішили всі рідні, бо багато військових саме з Чернівців.

За часів Незалежності ніколи Україна не знала такого спільного захоронення військових.

Нам допомагали усі правоохоронці прокуратури, поліції, СБУ, судмедексперти, експерти з Гааги, мерія Чернівців. Всіх кого я перелічила ніколи в своїй практиці не мали такого досвіду, щоб процесуально захоронити останки 19 військових спільно.

Але найбільше нам допомагали хлопці на небесах. Якби Ви знали що ми разом з батьками і рідними пройшли … і точно батьківські молитви, і бажання хлопців бути знайденими та знайти вічний спокій допомогли нам.

Частину з них, котрих нам раніше вдалося ідентифікувати, уже нагороджені президентом України, решта, думаю, найближчим часом також отримають нагороди посмертно.

Ця історія вартує фільму, вони це заслужили, щоб ніколи не забули нащадки захисників Київщини", - йдеться у дописі Галини Янко.

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Теги: Чернівці, братська могила
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