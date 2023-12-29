На Волині у травні перевірять газові мережі у 128 будинках. Адреси





Перевірятимуть системи газопостачання у 3 692 квартирах, повідомили в пресцентрі обласної філії.



Технічне обслуговування газових мереж будуть проводити у Володимирі, Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Камінь-Каширському, Ківерцях, Горохові та селищах області, пише



Луцький район



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 12 — 1 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 16 — 1 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 18 — 1 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 20 — 3 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 23 — 8 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 24 — 3 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 25 — 8 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 29 — 8 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 37 — 8 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 4 — 7 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 47 — 7 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 49 — 7 травня;



місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 51 — 7 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 12/8 — 15 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 14 — 15 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 7 — 16 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 9 — 16 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 9/А — 16 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Карбишева, 2/А — 17 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 1 — 20 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 2 — 21 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 3 — 20 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 4 — 21 травня;



місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 6 — 21 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 10 — 2 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 12 — 2 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 14 — 9 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 16 — 10 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 18 — 9 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 2 — 10 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 20 — 9 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 22 — 9 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 24 — 9 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 26 — 9 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 28 — 2 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 4 — 2 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 6 — 2 травня;



місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 8/А — 10 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 10 — 13 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 12 — 13 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 14 — 13 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 15 — 13 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 17 — 13 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 21 — 14 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 23 — 14 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 24/А — 14 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 25 — 14 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 26 — 14 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 45 — 14 травня;



місто Луцьк, Кривий Вал, 6 — 14 травня;



місто Луцьк, Президента Грушевського, 1 — 30 травня;



місто Луцьк, Президента Грушевського, 28 — 31 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 10 — 22 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 10/А — 22 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 12 — 23 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 14 — 23 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 14/А — 24 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 2 — 27 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 4 — 27 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 6 — 28 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 6/а — 28 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 8 — 29 травня;



місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 8/А — 29 травня;



місто Ківерці, Деревообробників, 18/А — 30 травня;



місто Ківерці, Деревообробників, 2/Б — 9 травня;



місто Ківерці, Деревообробників, 2/В — 10 травня;



селище Цумань, Тараса Шевченка, 32 — 21 травня;



селище Цумань, Тараса Шевченка, 36 — 23 травня;



селище Цумань, Тараса Шевченка, 38 — 28 травня;



місто Горохів, Богдана Хмельницького, 3 — 20 травня;



місто Горохів, Богдана Хмельницького, 6 — 21 травня;



місто Горохів, Івана Котляревського, 15 — 22 травня.



Володимирський район



місто Володимир, вул. Будівельна, 33 — 8 травня;



місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 1 — 13 травня;



місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 3 — 14 травня;



місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 4 — 9 травня;



місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 5 — 15 травня;



місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 7 — 16 травня;



місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 8 — 20 травня;



місто Нововолинськ, вул. Героїв АТО, 29 — 8 травня;



місто Нововолинськ, Героїв АТО, 3 — 1 травня;



місто Нововолинськ, Героїв АТО, 30 — 9 травня;



місто Нововолинськ, Героїв АТО, 5 — 2 травня;



місто Нововолинськ, Героїв АТО, 9 — 7 травня;



місто Нововолинськ, Героїв ЗСУ, 23/А — 13 травня;



місто Нововолинськ, Григорія Сковороди, 22 — 14 травня;



місто Нововолинськ, Григорія Сковороди, 24 — 15 травня;



місто Нововолинськ, Григорія Сковороди, 26 — 16 травня;



місто Нововолинськ, Заводська, 1 — 20 травня;



місто Нововолинськ, Заводська, 2 — 21 травня;



місто Нововолинськ, Заводська, 42 — 22 травня;



місто Нововолинськ, Івана Сірка, 10 — 23 травня;



місто Нововолинськ, Івана Сірка, 12 — 27 травня;



місто Нововолинськ, Івана Сірка, 4 — 28 травня;



місто Нововолинськ, Івана Сірка, 6 — 29 травня;



місто Нововолинськ, Івана Сірка, 8 — 30 травня.



Ковельський район



місто Ковель, Адама Міцкевича, 23/А — 1 травня;



місто Ковель, Володимирська, 1 — 1-2 травня;



місто Ковель, Володимирська, 140 — 6 травня;



місто Ковель, Володимирська, 140/А — 7-8 травня;



місто Ковель, Володимирська, 146 — 9 травня;



місто Ковель, Володимирська, 150 — 10 травня;



місто Ковель, Володимирська, 2 — 13 травня;



місто Ковель, Володимирська, 3 — 14-16 травня;



місто Ковель, Володимирська, 4 — 17-20 травня;



місто Ковель, Володимирська, 4/А — 20 травня;



місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 2 — 21 травня;



місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 3 — 22 травня;



місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 4 — 23 травня;



місто Ковель, Івана Котляревського, 3 — 27 травня;



місто Ковель, Івана Мазепи, 21 — 28 травня;



місто Ковель, Миколи Макаренка, 2 — 29 травня;



місто Ковель, Миколи Пирогова, 1 — 30-31 травня;



село Копачівка, Рожищенська, 2 — 13 травня;



місто Рожище, Незалежності, 90 — 20 травня;



селище Ратне, Шевченка, 3 — 13-14 травня;



селище Ратне, Шевченка, 30 — 30-31 травня;



селище Ратне, Шевченка, 34 — 23-24 травня;



селище Ратне, Шевченка, 38 — 27-29 травня;



селище Ратне, Шевченка, 5 — 16-17 травня;



селище Ратне, Шевченка, 9 — 20-22 травня;



селище Ратне, Шкільна, 4 — 8 травня;



селище Ратне, Шкільна, 2 — 1 травня;



селище Стара Вижівка, просп. Молодіжний, 10 — 8-10 травня;



селище Стара Вижівка, просп. Молодіжний, 1 — 14-17 травня;



селище Стара Вижівка, вул. Незалежності, 3 — 21-23 травня.



Камінь-Каширський район



місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 27 — 15 травня;



місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 28 — 23 травня.



Скільки виявили порушень під час попередніх перевірок



Як розповіла Суспільному начальниця пресцентру Волинської філії "Газмережі" Оксана Швець, за січень-березень 2024 року фахівці перевірили внутрішньобудинкові системи газопостачання у 77 багатоквартирних будинках області.



З її слів, під час виконання робіт зафіксували 100 порушень і ліквідували понад 600 витоків у 75 багатоквартирних будинках. Загалом упродовж 2024 року фахівці філії планують обстежити мережі у 962 багатоповерхівках.



Довідково: за належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків відповідають балансоутримувачі — ЖКГ, ОСББ, керуюча компанія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині впродовж травня фахівці Волинської філії "Газорозподільних мереж України" проводитимуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у 128 багатоповерхових будинках.Перевірятимуть системи газопостачання у 3 692 квартирах, повідомили в пресцентрі обласної філії.Технічне обслуговування газових мереж будуть проводити у Володимирі, Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Камінь-Каширському, Ківерцях, Горохові та селищах області, пише Суспільне місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 12 — 1 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 16 — 1 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 18 — 1 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 20 — 3 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 23 — 8 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 24 — 3 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 25 — 8 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 29 — 8 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 37 — 8 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 4 — 7 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 47 — 7 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 49 — 7 травня;місто Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 51 — 7 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 12/8 — 15 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 14 — 15 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 7 — 16 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 9 — 16 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Захарова, 9/А — 16 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Карбишева, 2/А — 17 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 1 — 20 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 2 — 21 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 3 — 20 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 4 — 21 травня;місто Луцьк, вул. Генерала Шухевича, 6 — 21 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 10 — 2 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 12 — 2 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 14 — 9 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 16 — 10 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 18 — 9 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 2 — 10 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 20 — 9 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 22 — 9 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 24 — 9 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 26 — 9 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 28 — 2 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 4 — 2 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 6 — 2 травня;місто Луцьк, вул. Ківерцівська, 8/А — 10 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 10 — 13 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 12 — 13 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 14 — 13 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 15 — 13 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 17 — 13 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 21 — 14 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 23 — 14 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 24/А — 14 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 25 — 14 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 26 — 14 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 45 — 14 травня;місто Луцьк, Кривий Вал, 6 — 14 травня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 1 — 30 травня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 28 — 31 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 10 — 22 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 10/А — 22 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 12 — 23 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 14 — 23 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 14/А — 24 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 2 — 27 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 4 — 27 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 6 — 28 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 6/а — 28 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 8 — 29 травня;місто Луцьк, вул. Северина Наливайка, 8/А — 29 травня;місто Ківерці, Деревообробників, 18/А — 30 травня;місто Ківерці, Деревообробників, 2/Б — 9 травня;місто Ківерці, Деревообробників, 2/В — 10 травня;селище Цумань, Тараса Шевченка, 32 — 21 травня;селище Цумань, Тараса Шевченка, 36 — 23 травня;селище Цумань, Тараса Шевченка, 38 — 28 травня;місто Горохів, Богдана Хмельницького, 3 — 20 травня;місто Горохів, Богдана Хмельницького, 6 — 21 травня;місто Горохів, Івана Котляревського, 15 — 22 травня.місто Володимир, вул. Будівельна, 33 — 8 травня;місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 1 — 13 травня;місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 3 — 14 травня;місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 4 — 9 травня;місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 5 — 15 травня;місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 7 — 16 травня;місто Володимир, вул. Віктора Хмелецького, 8 — 20 травня;місто Нововолинськ, вул. Героїв АТО, 29 — 8 травня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 3 — 1 травня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 30 — 9 травня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 5 — 2 травня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 9 — 7 травня;місто Нововолинськ, Героїв ЗСУ, 23/А — 13 травня;місто Нововолинськ, Григорія Сковороди, 22 — 14 травня;місто Нововолинськ, Григорія Сковороди, 24 — 15 травня;місто Нововолинськ, Григорія Сковороди, 26 — 16 травня;місто Нововолинськ, Заводська, 1 — 20 травня;місто Нововолинськ, Заводська, 2 — 21 травня;місто Нововолинськ, Заводська, 42 — 22 травня;місто Нововолинськ, Івана Сірка, 10 — 23 травня;місто Нововолинськ, Івана Сірка, 12 — 27 травня;місто Нововолинськ, Івана Сірка, 4 — 28 травня;місто Нововолинськ, Івана Сірка, 6 — 29 травня;місто Нововолинськ, Івана Сірка, 8 — 30 травня.місто Ковель, Адама Міцкевича, 23/А — 1 травня;місто Ковель, Володимирська, 1 — 1-2 травня;місто Ковель, Володимирська, 140 — 6 травня;місто Ковель, Володимирська, 140/А — 7-8 травня;місто Ковель, Володимирська, 146 — 9 травня;місто Ковель, Володимирська, 150 — 10 травня;місто Ковель, Володимирська, 2 — 13 травня;місто Ковель, Володимирська, 3 — 14-16 травня;місто Ковель, Володимирська, 4 — 17-20 травня;місто Ковель, Володимирська, 4/А — 20 травня;місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 2 — 21 травня;місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 3 — 22 травня;місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 4 — 23 травня;місто Ковель, Івана Котляревського, 3 — 27 травня;місто Ковель, Івана Мазепи, 21 — 28 травня;місто Ковель, Миколи Макаренка, 2 — 29 травня;місто Ковель, Миколи Пирогова, 1 — 30-31 травня;село Копачівка, Рожищенська, 2 — 13 травня;місто Рожище, Незалежності, 90 — 20 травня;селище Ратне, Шевченка, 3 — 13-14 травня;селище Ратне, Шевченка, 30 — 30-31 травня;селище Ратне, Шевченка, 34 — 23-24 травня;селище Ратне, Шевченка, 38 — 27-29 травня;селище Ратне, Шевченка, 5 — 16-17 травня;селище Ратне, Шевченка, 9 — 20-22 травня;селище Ратне, Шкільна, 4 — 8 травня;селище Ратне, Шкільна, 2 — 1 травня;селище Стара Вижівка, просп. Молодіжний, 10 — 8-10 травня;селище Стара Вижівка, просп. Молодіжний, 1 — 14-17 травня;селище Стара Вижівка, вул. Незалежності, 3 — 21-23 травня.місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 27 — 15 травня;місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 28 — 23 травня.Як розповіла Суспільному начальниця пресцентру Волинської філії "Газмережі", за січень-березень 2024 року фахівці перевірили внутрішньобудинкові системи газопостачання у 77 багатоквартирних будинках області.З її слів, під час виконання робіт зафіксували 100 порушень і ліквідували понад 600 витоків у 75 багатоквартирних будинках. Загалом упродовж 2024 року фахівці філії планують обстежити мережі у 962 багатоповерхівках.за належний стан внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків відповідають балансоутримувачі — ЖКГ, ОСББ, керуюча компанія.

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