Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 470870 (+1030) осіб



- танків - 7332 (+20)



- бойових броньованих машин - 14096 (+29)



- артилерійських систем - 12044 (+20)



- РСЗВ -1053 (+0)



- засоби ППО - 784 (+4)



- літаків - 348 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)



- крилаті ракети - 2126 (+0)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)



- спеціальна техніка - 1988 (+8).



Дані уточнюються.

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