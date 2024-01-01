Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів
Сьогодні, 09:38
Загалом росія вже втратила на війні проти України 470 870 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 470870 (+1030) осіб
- танків - 7332 (+20)
- бойових броньованих машин - 14096 (+29)
- артилерійських систем - 12044 (+20)
- РСЗВ -1053 (+0)
- засоби ППО - 784 (+4)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)
- крилаті ракети - 2126 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)
- спеціальна техніка - 1988 (+8).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 470870 (+1030) осіб
- танків - 7332 (+20)
- бойових броньованих машин - 14096 (+29)
- артилерійських систем - 12044 (+20)
- РСЗВ -1053 (+0)
- засоби ППО - 784 (+4)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)
- крилаті ракети - 2126 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)
- спеціальна техніка - 1988 (+8).
Дані уточнюються.
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Коментарі 1
Полоненим ЯК друзям зе-клоуна раша-фашистам зеленська жидобанда платить з держ.бютжету по 10000гр. в місяць а ПЕНСІОНЕРАМ, як ворогам, геноцидно платить мізерні пенсії від 2000 до 5000гр. в місяць...то де справдливість? пенсіонерів зе-банда має гірше за ворогів-рашистів!!! ЩОБ ти зеленський СYЧИЙ ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ НАШИХ мізерних пенсій жид-клоун-зе ПОДОХ В СТРАШНИХ МУКАХ РАЗОМ З ХРЯКОМ-вальцмано-порошенком ВИГРІБНІЙ ГІВНОМ СМЕРДЯЩІЙ ЯМІ!!!!!!! при крадучій пенсії владі всі паразити-депутати пиzдуйте дохлими до злодіїв москаля й кравчука в пекло!!!
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Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів
Сьогодні, 09:38