Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 1030 російських окупантів
Загалом росія вже втратила на війні проти України 470 870 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 470870 (+1030) осіб

- танків - 7332 (+20)

- бойових броньованих машин - 14096 (+29)

- артилерійських систем - 12044 (+20)

- РСЗВ -1053 (+0)

- засоби ППО - 784 (+4)

- літаків - 348 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9561 (+23)

- крилаті ракети - 2126 (+0)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 16224 (+49)

- спеціальна техніка - 1988 (+8).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Полоненим ЯК друзям зе-клоуна раша-фашистам зеленська жидобанда платить з держ.бютжету по 10000гр. в місяць а ПЕНСІОНЕРАМ, як ворогам, геноцидно платить мізерні пенсії від 2000 до 5000гр. в місяць...то де справдливість? пенсіонерів зе-банда має гірше за ворогів-рашистів!!! ЩОБ ти зеленський СYЧИЙ ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ НАШИХ мізерних пенсій жид-клоун-зе ПОДОХ В СТРАШНИХ МУКАХ РАЗОМ З ХРЯКОМ-вальцмано-порошенком ВИГРІБНІЙ ГІВНОМ СМЕРДЯЩІЙ ЯМІ!!!!!!! при крадучій пенсії владі всі паразити-депутати пиzдуйте дохлими до злодіїв москаля й кравчука в пекло!!!
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