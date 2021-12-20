На Волині 19-річний водій автівки злетів з дороги і перекинувся: є постраждалі

На Волині 19-річний водій автівки злетів з дороги і перекинувся: є постраждалі
У Володимирському районі перекинувся легковик, є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 1 травня, на польовій дорозі поблизу села Новосілки.

18-річний житель Володимирської громади, керуючи автомобілем ВАЗ, через пошкодження переднього колеса не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждав пасажир легковика, 19-річний житель цієї ж громади, його госпіталізували.

Транспортний засіб з місця події поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, ДТП, автівка
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