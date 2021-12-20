На Волині 19-річний водій автівки злетів з дороги і перекинувся: є постраждалі

У Володимирському районі перекинувся легковик, є постраждалі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 1 травня, на польовій дорозі поблизу села Новосілки.18-річний житель Володимирської громади, керуючи автомобілем ВАЗ, через пошкодження переднього колеса не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся.Внаслідок ДТП постраждав пасажир легковика, 19-річний житель цієї ж громади, його госпіталізували.Транспортний засіб з місця події поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.Фото - ілюстративне.