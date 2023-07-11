Рятувальники у Луцьку допомогли чоловіку, який опинився у зачиненій квартирі

Рятувальники у Луцьку допомогли чоловіку, який опинився у зачиненій квартирі
Протягом минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували пожежу сміття, а надзвичайники Луцька провели аварійне відкривання дверей квартири.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Поблизу селища Турійськ Ковельського району трапилася пожежа сміття на відкритій території. На місце події прибув черговий підрозділ 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища та за допомогою водяного ствола приборкали займання на площі - 0,03 га.

Повідомлення про пожежу надійшло о 16:47, а о 17:16 її ліквідовано. Імовірна причина події - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Рятувальники 25-ї ДПРЧ провели аварійне відкривання дверей квартири на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці На Таборищі в місті Луцьку. В помешкання знаходився чоловік. 1941 р.н., який впав та потребував допомоги. Рятувальники за допомогою драбини через вікно потрапили в середину квартири та відчинили двері зсередини, аби надати доступ медикам до чоловіка.

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Теги: квартира, рятувальники, Волинь
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