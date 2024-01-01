Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині
Сьогодні, 11:11
До Рівненської громади, що у Ковельському районі на Волині, надійшла звістка про загибель краянина Андрія Алексєєва.
Про це у фейсбуці інформує Забузький ліцей Рівненської сільської ради.
У навчальному закладі висловили щирі співчуття Дмитру Алексєєву з приводу непоправної втрати сина, захисника України – Алексєєва Андрія Дмитровича.
«Поділяємо горе Вашої родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою...» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці інформує Забузький ліцей Рівненської сільської ради.
У навчальному закладі висловили щирі співчуття Дмитру Алексєєву з приводу непоправної втрати сина, захисника України – Алексєєва Андрія Дмитровича.
«Поділяємо горе Вашої родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою...» - йдеться у повідомленні.
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