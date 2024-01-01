Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині

Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині
До Рівненської громади, що у Ковельському районі на Волині, надійшла звістка про загибель краянина Андрія Алексєєва.

Про це у фейсбуці інформує Забузький ліцей Рівненської сільської ради.

У навчальному закладі висловили щирі співчуття Дмитру Алексєєву з приводу непоправної втрати сина, захисника України – Алексєєва Андрія Дмитровича.

«Поділяємо горе Вашої родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою...» - йдеться у повідомленні.

Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині

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Теги: загиблі, війна
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