Сповістили про смерть Героя Андрія Алексєєва з Волині

Андрія Алексєєва.



Про це у фейсбуці інформує Забузький ліцей Рівненської сільської ради.



У навчальному закладі висловили щирі співчуття Дмитру Алексєєву з приводу непоправної втрати сина, захисника України – Алексєєва Андрія Дмитровича.



«Поділяємо горе Вашої родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою...» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Рівненської громади, що у Ковельському районі на Волині, надійшла звістка про загибель краянинаПро це у фейсбуці інформує Забузький ліцей Рівненської сільської ради.У навчальному закладі висловили щирі співчуттяз приводу непоправної втрати сина, захисника України – Алексєєва Андрія Дмитровича.«Поділяємо горе Вашої родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава Герою...» - йдеться у повідомленні.

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