У Луцькій громаді хочуть збільшити тариф на вивезення сміття





Наміри про здорожчання послуги, яку надає підприємство "Луцькспецкомунтранс", оприлюднила на сайті Луцька міська рада, - пише



Як йдеться у повідомленні, необхідність збільшити тариф виникла через зміни у законодавстві України, а також через зміну норм надання послуг із вивезення побутових відходів у населених пунктах Луцької громади на 2023-2027 роки.



На скільки зросте вартість вивезення сміття

В порівняльній таблиці, яку підготували комунальники, зазначили, що для багатоквартирних і одноквартирних будинків у Луцьку послуга "вивіз сміття" замість чинного тарифу 38,56 грн вартуватиме 59,75 грн. Для одного прописаного у квартирі мешканця вивезення сміття на місяць здорожчає на 21,19 грн.



Для власників приватних будинків у Луцьку тариф із вивезення твердих побутових відходів з 43,43 грн може зрости до 61,62 грн. Послуга для одного мешканця на місяць збільшується на 18,19 грн.



Також "Луцькспецкомунтранс" планує збільшити вартість послуги із вивезення сміття для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків у селах, які входять до Луцької громади. Зокрема, тариф для одного прописаного мешканця на місяць із 26,72 грн може підвищитися до 39,01 грн. Здорожчання становитиме 12,29 грн.



Для мешканців приватних будинків у селах Луцької громади послуга із вивезення сміття з 28,72 грн може здорожчати до 41,94 грн.



Рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття у Луцькій громаді буде ухвалюватися на виконкомі Луцької міської ради 15 травня 2024 року, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцькради Олександр Олішевський.



Як змінювалася вартість вивезення сміття у Луцьку

Востаннє вивезення твердих побутових відходів у Луцьку здорожчало 1 серпня 2023 року. Тоді вартість послуги зросла в середньому на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення.



Перед цим тариф на вивезення сміття у Луцьку збільшувався в січні 2023 року. Також у платіжках тоді додалась плата за абонентське обслуговування, якої раніше в місті не запроваджували.



У квітні 2023 року у Луцьку комунальники почали замінювати старі оцинковані контейнери для побутових відходів на нові пластикові. Роботи розпочали з 55-го мікрорайону обласного центру. Там встановили 38 нових баків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та селах громади планують підняти тариф на вивезення сміття для мешканців багатоквартирних та приватних житлових будинків.Наміри про здорожчання послуги, яку надає підприємство "Луцькспецкомунтранс", оприлюднила на сайті Луцька міська рада, - пише Суспільне Як йдеться у повідомленні, необхідність збільшити тариф виникла через зміни у законодавстві України, а також через зміну норм надання послуг із вивезення побутових відходів у населених пунктах Луцької громади на 2023-2027 роки.На скільки зросте вартість вивезення сміттяВ порівняльній таблиці, яку підготували комунальники, зазначили, що для багатоквартирних і одноквартирних будинків у Луцьку послуга "вивіз сміття" замість чинного тарифу 38,56 грн вартуватиме 59,75 грн. Для одного прописаного у квартирі мешканця вивезення сміття на місяць здорожчає на 21,19 грн.Для власників приватних будинків у Луцьку тариф із вивезення твердих побутових відходів з 43,43 грн може зрости до 61,62 грн. Послуга для одного мешканця на місяць збільшується на 18,19 грн.Також "Луцькспецкомунтранс" планує збільшити вартість послуги із вивезення сміття для мешканців багатоквартирних та одноквартирних будинків у селах, які входять до Луцької громади. Зокрема, тариф для одного прописаного мешканця на місяць із 26,72 грн може підвищитися до 39,01 грн. Здорожчання становитиме 12,29 грн.Для мешканців приватних будинків у селах Луцької громади послуга із вивезення сміття з 28,72 грн може здорожчати до 41,94 грн.Рішення про підняття вартості тарифу за вивіз сміття у Луцькій громаді буде ухвалюватися на виконкомі Луцької міської ради 15 травня 2024 року, розповів у коментарі Суспільному заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцькради Олександр Олішевський.Востаннє вивезення твердих побутових відходів у Луцьку здорожчало 1 серпня 2023 року. Тоді вартість послуги зросла в середньому на 3 гривні 50 копійок для усіх категорій населення.Перед цим тариф на вивезення сміття у Луцьку збільшувався в січні 2023 року. Також у платіжках тоді додалась плата за абонентське обслуговування, якої раніше в місті не запроваджували.У квітні 2023 року у Луцьку комунальники почали замінювати старі оцинковані контейнери для побутових відходів на нові пластикові. Роботи розпочали з 55-го мікрорайону обласного центру. Там встановили 38 нових баків.

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