На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет
На Волині правоохоронці зуміли ліквідувати чималий канал контрабанди цигарок у Польщу.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України) на Волині ліквідовано незаконний канал увезення тютюнових виробів у країни Євросоюзу.
На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

За даними слідства, двоє волинян організували переміщення контрафактних цигарок через державний кордон України до Республіки Польща з приховуванням від митного контролю, обладнавши транспортні засоби тайниками.
На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску «Краківець» 17 квітня 2024 року правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів та сам транспортний засіб.
На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

Згодом на території області виявлено та вилучено ще три автомобіля з тайниками, в одному з яких – понад 10,5 тис. пачок тютюнових виробів, чорнові записи і грошові кошти в сумі 36 750 доларів США та 9 000 євро.
На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.
На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

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Теги: контрабанда, Волинь
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