На Волині ліквідували канал контрабанди сигарет

На Волині правоохоронці зуміли ліквідувати чималий каналу Польщу.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури у межах розслідування кримінального провадження про контрабанду підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України) на Волині ліквідовано незаконний канал увезення тютюнових виробів у країни Євросоюзу.За даними слідства, двоє волинян організували переміщення контрафактних цигарок через державний кордон України до Республіки Польща з приховуванням від митного контролю, обладнавши транспортні засоби тайниками.Під час санкціонованого судом обшуку автомобіля в міжнародному пункті пропуску «Краківець» 17 квітня 2024 року правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів та сам транспортний засіб.Згодом на території області виявлено та вилучено ще три автомобіля з тайниками, в одному з яких – понад 10,5 тис. пачок тютюнових виробів, чорнові записи і грошові кошти в сумі 36 750 доларів США та 9 000 євро.Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.Досудове розслідування: ТУ БЕБ у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ в області.