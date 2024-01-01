Синоптики: завтра на півдні Волині – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

пожежну небезпеку.



Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.



Завтра, 20 квітня, в південній половині області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - попередили синоптики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр із гідрометеорології опублікував попередження проПро це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.Завтра, 20 квітня, в південній половині області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», - попередили синоптики.

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